Tina Turner zgromadziła gigantyczny majątek. Kto go odziedziczy?

Środowy wieczór przyniósł smutną informację, nie tylko dla świata muzyki. W wieku 83 lat zmarła Tina Turner, legendarna wokalistka, którą zawsze będziemy pamiętać z takich szlagierów jak m.in. „Simply the Best", „What's Love Got to Do with It”, „Private Dancer”, „Golden Eye", czy „We Don't Need Another Hero”.

Tina Turner. Pół wieku na scenie, ogromny majątek

50-letnia obecność Turner na scenie (początki aktywności datuje się na 1959 roku, zakończenie kariery ogłosiła w 2009 roku) przyniosła piosenkarce fortunę. Sprzedała ponad 200 mln płyt, a tylko za pożegnalną trasę koncertową w 2008 roku otrzymała ponad 130 mln dolarów. W październiku ubiegłego roku artystka sprzedała prawa do swojej muzyki, pseudonimu scenicznego i wizerunku wydawnictwu Bertelsmann Music Group (BMG). Szacuje się, że przyniosło to Turner nawet 150 mln dolarów.

W zeszłym roku magazyn „Bilanz” oszacował majątek Turner na prawie 260 mln euro. Kto go odziedziczy? Z pewnością Erwin Bach, małżonek wokalistki z który była związana od 1986 roku. Od tego czasu urodzona w Tennessee na południu USA artystka mieszkała w Europie, najpierw w Niemczech, a od 1994 roku w Szwajcarii.

Teraz szwajcarskie media zastanawiają się do kogo – poza wdowcem – trafi majątek kultowej piosenkarki. Biologiczne dzieci Turner, synowie Ronald i Craig, już nie żyją. Artystka miała także dwóch adoptowanych synów (dzieci pierwszego męża gwiazdy, Ike’a Turnera, z jego wcześniejszego związku): Michaela i Ike'a Juniora. Można założyć, że mężczyźni zostali uwzględnieni w testamencie wokalistki, podobnie jak dwoje jej wnucząt.

