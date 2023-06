Atak na Nord Stream. Amerykanie mogli o nim wiedzieć trzy miesiące wcześniej

26 września ubiegłego roku na Morzu Bałtyckim doszło do eksplozji, wskutek której uszkodzono gazociąg w miejscu przebiegu dwóch nitek Nord Stream. Eksplozje były tak silne, że zarejestrowały je sejsmografy. W sumie na gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2 odkryto cztery wycieki.

Atak na Nord Stream. Amerykanie wiedzieli wcześniej?

Jak informuje dziennik „The Washington Post", USA miały informacje o planie ataku na rurociąg w czerwcu zeszłego roku, czyli trzy miesiące przed zdarzeniem.

CIA, za pośrednictwem „europejskiej agencji szpiegowskiej” dowiedziała się wówczas, że ukraińskie wojsko zaplanowało tajny atak na podwodną sieć przy użyciu niewielkiej grupy nurków, którzy podlegali bezpośrednio dowódcy sił zbrojnych.

Raporty europejskiego wywiadu – jak podaje „Rzeczpospolita" – zostały udostępnione na platformie Discord, rzekomo przez członka Air National Guard Jacka Teixeirę, który został niedawno oskarżony w związku z wyciekiem poufnych dokumentów amerykańskich. „The Washington Post” otrzymał kopię od jednego z internetowych przyjaciół Teixeiry. Raport wywiadu został oparty na informacjach uzyskanych od informatora na Ukrainie. CIA podzieliła się raportem z Niemcami i innymi krajami europejskimi w czerwcu ubiegłego roku.

Według amerykańskiego dziennika opisane w raporcie szczegółowe dane – w tym liczba agentów i metody ataku – pokazują, że przez blisko rok zachodni sojusznicy mieli podstawy podejrzewać Kijów o sabotaż. Ta ocena wzmogła się w ostatnich miesiącach, gdy śledczy z niemieckich organów ścigania odkryli dowody dotyczące zamachu bombowego, który jest uderzająco podobny do tego, który według europejskich służb planowała Ukraina. Dziennik napisał, że urzędnicy w kilku krajach potwierdzili, że raport wywiadu opublikowany na Discordzie dokładnie zawiera to, co europejska służba dostarczyła CIA.

CIA nie komentuje doniesień „The Washington Post".

