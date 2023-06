Emerytura honorowa wzrosła o prawie 600 zł. Liczba uprawnionych rośnie

Od przeszło 50 lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca tzw. emeryturę honorową. By ją otrzymać należy spełnić jeden warunek – ukończyć 100 lat. Świadczenie wypłacane jest automatycznie. Wniosek muszą złożyć jedynie osoby, które wcześniej nie pobierały żadnych świadczeń emerytalno-rentowych (może go złożyć członek rodziny w imieniu uprawnionego). Emerytura honorowa, podobnie jak zwykłe świadczenie wypłacana jest co miesiąc.

Emerytura honorowa. Uprawnionych przybywa

Pozornie mogłoby się wydawać, że ze względu na warunek ukończenia 100 lat, na emeryturę honorową mogą liczyć w Polsce nieliczni. Okazuje się, że tak nie jest, a liczba uprawnionych z roku na rok rośnie.

Z najnowszych danych ZUS wynika, że emeryturę pobiera 2850 osób, podczas gdy rok temu było to ok. 2600 osób, a w 2020 roku ok. 2200 osób. Organ rentowy prognozuje, że za 20 lat liczba 100-latków w Polsce to będzie ok. 20 tys. osób, zaś w 2060 roku będzie ponad 65 tys., a w 2080 roku aż 124 tys.

600 plus dla 100-latków

Wysokość emerytury honorowej zależy od ustalanej na początku marca kwoty bazowej, co roku jest ona podwyższana. Od 1 marca tego roku świadczenie wynosi 5540,25 zł brutto. To wzrost o niemal 600 zł w stosunku do okresu 1 marca 2022 r. – 28 luty br., kiedy to emerytura honorowa wynosiła 4944,79 zł (we wcześniejszym okresie było to nastomiast 4512,41 zł).

Warto podkreślić, że emerytura honorowa nie jest waloryzowana, co oznacza, że kwota, którą obecnie otrzyma senior będzie mu wypłacana do końca życia. Co istotne, świadczenie przysługuje bez względu na wysokość otrzymywanej emerytury lub renty.

