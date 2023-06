Przybywa pracujących emerytów. Pracodawcy coraz bardziej ich doceniają

Z roku na rok przybywa osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) decydują się na kontynuowanie aktywności zawodowej. Z danych przekazanych nam niedawno przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że na koniec 2022 roku pracowało w Polsce 826 tys. takich osób, podczas gdy rok wcześniej było to 812,9 tys. emerytów, co oznacza, że na przestrzeni roku przybyło ponad 13 tys. pracujących seniorów. W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 40 proc.

Pracodawcy coraz bardziej otwarci na seniorów

Wśród pracujących emerytów przeważały kobiety (stanowiły 57,5 proc. tej populacji). Ponad 95 proc. pracujących seniorów to osoby w wieku 60-65 lat i więcej.

Jak wynika z badania Grupy Progres, coraz więcej firm otwiera się na zatrudnianie osób starszych. Blisko co piąty pracodawca (22 proc.) deklaruje zwiększenie kadry o seniorów. Według Magdy Dąbrowskiej wiceprezes Grupy Progres, błędnie zakładamy, że wydajność ludzi spada wraz z wiekiem.

Zalety seniorów w pracy

– Uważamy, że osoby starsze nie są elastyczne, nie nadążają za zmianami, są oporne na nowe technologie, nie chcą się ich uczyć, a jeśli nawet chcą, to pewnie i tak ich nie zrozumieją. Zbyt pewnie przyjmujemy też, że osoby starsze często chorują, a przez to ich dyspozycyjność względem przełożonego znacznie spada i wpływa na pracę całego zespołu. Jest wręcz przeciwnie – tłumaczy Dąbrowska, cytowana przez serwis Infor.pl.

– Seniorzy to cenni pracownicy, nie tylko ze względu na posiadane doświadczenie – zarówno życiowe, jak i zawodowe. To także osoby bardzo aktywne, otwarte na zmiany, chętnie uczące się nowych rzeczy – również tych dotyczących nowinek technicznych. Ponadto często wykazują oni dużo wyższą motywację do pracy niż ich młodsi koledzy. Najczęściej nie mają już tylu obowiązków domowych – odchowali dzieci, często również i wnuki i posiadają wiele czasu wolnego. Co więcej, dużo rzadziej zmieniają pracę niż młodsi ludzie – dodaje.

Z badania wynika, że pracodawcy coraz bardziej doceniają seniorów. 54 proc. firm wprowadziło lub zmodyfikowało ostatnio kodeksy etyki i programy dedykowane m.in. seniorom – oczekującym, że ich prawa nie będą łamane ze względu na wiek. Zaledwie 6 proc. przyznało, że wiek emerytalny był i może być powodem zwolnienia pracownika z firmy.

