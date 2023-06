Błaszczak: Jest zgoda Departamentu Stanu na sprzedaż Polsce 48 wyrzutni Patriot

– Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 48 wyrzutni systemu Patriot oraz ponad 600 pocisków PAC 3 MSE. To niezwykle ważne wzmocnienie polskiego systemu obrony przeciwlotniczej – poinformował w środę wieczorem na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, podkreślając, że teraz zgodę w tej sprawie musi wyrazić Kongres USA.

twitter

Sprzęt za 15 mld dol.

System MIM-104 Patriot to amerykański system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy średniego zasięgu, produkowany przez koncern Raytheon. Polska wybrała system Patriot jako podstawę programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła w kwietniu 2015 roku.

Podlegająca pod Pentagon Defense Security Cooperation Agency (DSCA) poinformowała w środę, że wartość zamówienia, o zgodę na które wystąpiła Polska, może wynieść ok. 15 mld dol., czyli ponad 60 mld zł. Agencja podkreśla, że poza 48 wyrzutniami z systemem ICBS i maksymalnie 644 pociskami PAC-3 MSE, w planowanym przez Polskę zamówieniu znalazło się także m.in. 12 radarów LTAMDS oraz wsparcie techniczne i logistyczne.

– Proponowana sprzedaż będzie wspierać cele polityki zagranicznej i cele bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez poprawę bezpieczeństwa sojusznika NATO, który jest siłą zapewniającą stabilność polityczną i postęp gospodarczy w Europie — podkreśla agencja.

Według agencji sprzedaż poprawi zdolności Polski „w zakresie obrony przeciwrakietowej i przyczyni się do realizacji wojskowych celów Polski w zakresie aktualizacji zdolności, przy jednoczesnym dalszym zwiększaniu interoperacyjności ze Stanami Zjednoczonymi i innymi sojusznikami".

Abramsy w Polsce

Przypomnijmy, że wczoraj dotarło do Polski 14 czołgów Abrams. – Rząd Prawo i Sprawiedliwość oznacza wiarygodność. Dotrzymujemy słowa! Spełniamy obietnice! Bronimy Polski! W kwietniu podczas wizyty w USA mówiłem, że już wkrótce najnowocześniejsze czołgi Abrams trafią do Polski. Dziś pierwsze elementy naszej "pancernej kurtyny" przybyły do portu w Szczecinie – 14 czołgów Abrams jest właśnie rozładowywanych – poinformował na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Abramsy – jak zapowiadał kilka tygodni temu szef rządu – „wejdą do szyku bojowego w sytuacji, kiedy musimy mieć czołgi zastępcze, w związku z tym, że stary, posowiecki sprzęt przekazaliśmy na Ukrainę”. Szef rządu poinformował wówczas o zamówieniu w sumie 250 supernowoczesnych Abramsów i 116 zmodernizowanych czołgów.

Czytaj też:

Mariusz Błaszczak o swojej misji. „Z tej drogi nie zejdziemy”Czytaj też:

Polska wzmacnia granicę. Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie