Lokaty na miesiąc. Jest zdecydowany lider

Serwis Bankier.pl przyjrzał się lokatom bankowym na 1 miesiąc. Parametrem w oparciu o który powstał ranking była stawka procentowa.

Lokaty na miesiąc. 8,60 proc. w skali roku

Zdecydowanym liderem zestawienia pozostaje NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT z oferty Banku Nowego. Oprocentowanie na tym depozycie wynosi 8,60 proc. w skali roku, co oznacza wzrost o 0,20 pp. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Lokata skierowana jest do nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy. Maksymalna kwota wpłaty to 10 000 zł.

Drugie miejsce zajmuje Lokata Urodzinowa od Banku Millennium z oprocentowaniem na poziomie 7 proc. w skali roku. Z tej oferty skorzystać mogą posiadacze konta w banku, którzy w ciągu 30 dni od założenia lokaty będą mieli urodziny. Lokatę można założyć przez aplikację mobilną. Wpłacić można maksymalnie 25 000 zł.

Podium zamyka Lokata Facto, którą proponuje BFF Banking Group. W tym wypadku oprocentowanie wynosi 6 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do posiadaczy rachunku depozytowego, a maksymalna kwota wpłaty to 12 000 000 zł. Środki wpłacone do BFF Banking Group są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów.

Tuż za podium znalazła się Lokata Plus w Toyota Banku z oprocentowaniem na poziomie 5,90 proc. rocznie. Z propozycji tej mogą skorzystać posiadacze konta, zaś limit wpłaty wynosi 40 000 zł.

5 proc. w trzech bankach

Pierwszą piątkę zamykają trzy oferty na 5 proc. rocznie. Są to Lokata standardowa (Inbank), neoLOKATA (neoBank) i Lokata Plus (Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce). Warto podkreślić, że w przypadku lokaty Inbanku (środki utrzymywane w instytucji są objęte ochroną Tagatisfond, czyli estońskiego odpowiednika BFG) nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków. W pozostałych dwóch przypadkach trzeba posiadać konto w danym banku.

