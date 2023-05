Lokaty na miesiąc. 8,40 proc. w jednym banku

Serwis Bankier.pl przyjrzał się lokatom bankowym na 1 miesiąc. Parametrem w oparciu o który powstał ranking była stawka procentowa.

Lokaty na miesiąc. Zdecydowany lider

Zdecydowanym liderem zestawienia jest NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT z oferty Banku Nowego. Oprocentowanie na tym depozycie wynosi 8,40 proc. w skali roku. Lokata skierowana jest do nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy. Wpłacać można od 1000 do 10 000 zł. Portal zwraca uwagę, że 8,40 proc. w skali roku, to najwyższe oprocentowanie dostępne na lokatach miesięcznych i jednocześnie najwyższa w tej chwili stawka dostępna na rynku w ogóle.

Drugie miejsce zajmuje Lokata Urodzinowa od Banku Millennium z oprocentowaniem na poziomie 7 proc. Z ofarty mogą skorzystać posiadacze konta w banku, którzy w ciągu 30 dni od założenia lokaty będą mieli urodziny. Lokatę można założyć przez aplikację mobilną. Wpłacić można od 1000 do 25 000 zł.

6 proc. w dwóch bankach

Podium zamykają dwie lokaty z oprocentowaniem na poziomie 6 proc. Chodzi o Lokatę Facto od BFF Banking Group i Lokatę standardową od Inbanku. Pierwsza oferta skierowana jest do posiadaczy rachunku depozytowego. Na lokatę można wpłacić od 5000 do nawet 12 mln zł. Jeśli zaś chodzi o Lokatę standardową, to w tym wypadku nie ma żadnych warunków, aby móc skorzystać z oferty. Wpłacać można od 5000 do 50 000 zł.

Na oprocentowanie na poziomie 5 proc. mogą liczyć osoby, które zdecydują się na założenie miesięcznej lokaty w neoBanku (neoLOKATA), oraz w Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce (Lokata Plus).

