Polacy nadal oszczędzają „po staremu”. Zaskakujące wyniki badania

Wysoka inflacja drenuje nasze portfele i zjada oszczędności milionów osób. Polacy twierdzą, że mają swoje sprawdzone sposoby, by chronić pieniądze przed skutkami drożyzny. Eksperci sprawdzili, gdzie najczęściej odkładamy środki pieniężne. Wyniki mogą być zaskoczeniem.

Pieniądze trzymamy w banku lub domowej skarpecie

Co drugi Polak lokuje swoje nadwyżki finansowe na koncie w banku. A co czwarta osoba przechowuje pieniądze w domu — tak wynika z badania „Inwestycje alternatywne oczami Polaków”, które opracowano na zlecenie Volkswagen Bank. Pozostałe osoby mają bardziej liberalne podejście do oszczędności.

Co siódmy ankietowany korzysta z funduszy inwestycyjnych. Z kolei 5 proc. majątku Polaków jest ulokowane w aktywach alternatywnych, w tym 3 proc. lokuje swoje oszczędności w antyki i przedmioty kolekcjonerskie. 1 proc. respondentów przyznało, że inwestuje swoje nadwyżki finansowe w dzieła sztuki. Taki sam odsetek przeznacza je na kupno samochodów klasycznych.

Większość Polaków posiada oszczędności. Co piąty z nas regularnie odkłada pieniądze

Z danych zebranych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar i KPMG wynika, że Polacy coraz częściej kupują dobra luksusowe i premium. W 2021 roku zarejestrowano w naszym kraju ponad 91 tys. egzemplarzy nowych aut marek premium i 267 egzemplarzy nowych marek luksusowych. Oprócz samochodów chętnie też inwestujemy w nieruchomości i luksusową biżuterię.

Jak wyliczyli eksperci, aż 57 proc. naszego społeczeństwa posiada oszczędności. Średnio jest to kwota 35,8 tys. zł. „Co piąty Polak (20 proc.) odkłada pieniądze regularnie. Kolejne 47 proc. odkłada pieniądze, ale czyni to od czasu do czasu” — wynika z badania Ipsos dla Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Nie wszyscy mają bezpieczną poduszkę finansową

Niestety, aż co trzeci ankietowany (33 proc.) przyznał, że nie posiada żadnej poduszki finansowej. Osoby te wskazały, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest wysoka inflacja oraz niewielkie zarobki w stosunku do coraz większych wydatków.

Ile Polacy są w stanie zaoszczędzić miesięcznie sprawdziła firma PAYBACK Opinion Poll. Z raportu wynika, że tylko co piąta osoba jest w stanie odłożyć co miesiąc kwotę powyżej 1 tys. zł. Niżej prezentujemy szczegółowe dane z badania:

26 proc. odkłada 201 zł – 500 zł

23 proc. odkłada 501 zł – 1 tys. zł

17 proc. odkłada 101 zł – 200 zł

13 proc. odkłada mniej niż 100 zł

12 proc. odkłada 1 tys. zł – 2 tys. zł

6 proc. odkłada 2 tys. zł – 5 tys. zł

3 proc. odkłada powyżej 5 tys. zł

Czytaj też:

Wielka inwestycja Microsoft w Polsce. Morawiecki: przyspieszy transformacjęCzytaj też:

Majówka na kredyt. Biorą pożyczki, by jechać do Zakopanego