Majówka na kredyt. Biorą pożyczki, by jechać do Zakopanego

Majówka zbliża się wielkimi krokami. Już za kilka dni miliony Polaków wybiorą się na wymarzony odpoczynek. W tym roku długi weekend potrwa znacznie dłużej. Wszystko za sprawą korzystnego układu w kalendarzu. 1 maja wypadnie w poniedziałek, zaś 3 maja w środę.

Wystarczy kilka dni urlopu i mamy bardzo długi weekend majowy

Wystarczy wziąć dzień urlopu, by wypoczywać pięć dni. Można też wykorzystać trzy dni urlopu, by wypoczywać nawet przez dziewięć dni. Jeżeli mamy już zatwierdzony urlop pozostaje tylko pytanie: dokąd wyjechać na majówkę? Biura i portale turystyczne prześcigają się w ofertach.

Największym zainteresowaniem cieszą się miejscowości wypoczynkowe nad morzem i w górach. Tu lista jest długa, począwszy od Międzyzdrojów, po Kołobrzeg, Mielno, a skończywszy na Szklarskiej Porębie czy Zakopanem. Niemal co piąty turysta decyduje się na zwiedzanie największych polskich miast.

Spore możliwości mają osoby, które planują spędzić długi weekend w ciepłym miejscu. Największym powodzeniem wśród turystów cieszą się Hiszpania, Grecja, Włochy, Portugalia czy popularna w ostatnich latach Turcja.

Wysoka inflacja oznacza wysoki koszt wypoczynku. Nie wszystkich na to stać

Niestety, jedyny minus to ceny wycieczek. Tegoroczny długi weekend majowy będzie wyjątkowo drogi ze względu na wysoką inflację. Zdaniem ekspertów majówka za granicą może być droższa nawet o 40-50 proc. Drożej zapłacimy też za krajowy wypoczynek. Nie wszystkich na to stać.

Wiele osób decyduje się na wzięcie kredytu, by spędzić z bliskimi kilka dni nad morzem czy w górach. Później będą musieli spłacać raty przez rok lub kilka lat. Potwierdzają to właściciele i szefowie firm udzielających pożyczek. W branży finansowej trwają kredytowe żniwa. Jak mówi prezes jednej z firm oferujących pożyczki, w okresie końca kwietnia i początku maja niemal co roku obserwowany jest wzrost zainteresowania.

Polacy w ten sposób finansują nie tylko wyjazdy na majówki, ale także remonty i rewitalizacje ogrodów.

