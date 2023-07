„Bezpieczny kredyt 2 proc.” na razie tylko w dwóch bankach. Co z kolejnymi?

1 lipca weszła w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. „Bezpieczny kredyt 2 proc”. z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa.

„Bezpieczny kredyt 2 proc”. – w których bankach można dostać kredyt z dopłatą?

W pierwszym roku nie będzie żadnych limitów ani kwotowych, ani dotyczących liczby beneficjentów – wszyscy, którzy złoża wniosek o dopłatę i spełnią warunki programu, otrzymają dofinansowanie. Można więc zgłosić się z wnioskiem kredytowym do banku na początku lipca, ale równie dobrze może to być w listopadzie czy grudniu.

Różnica polegać będzie na tym, że za kilka miesięcy powiększy się grono banków, które oferują kredyty z dopłatą. Do oferty mogą je wprowadzić tylko banki, które wcześniej zawarły umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Na razie w programie są dwa największe banki: PKO BP i Pekao SA, a pięć kolejnych finalizuje zawarcie umowy z BGK. W zeszły piątek na Twitterze minister rozwoju Waldemar Buda ogłosił, że „wejście w Bezpieczny kredyt 2 proc. proceduje osiem banków mających 50 proc. udziału w rynku kredytów hipotecznych”.

– Czekamy na pozostałe banki, które chcą w tym programie uczestniczyć, pięć kolejnych finalizuje zawarcie umowy, a do końca roku w zasadzie wszystkie banki chcą wejść w program – powiedział minister Buda kilka dni temu.

Dla kogo dopłata do kredytu?

Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństw co najmniej jedna z osób musi spełniać warunek wieku, a obie muszą spełniać warunek nieposiadania nieruchomości. Jeśli więc jeden z małżonków ma mieszkanie, które kupił przed ślubem, uniemożliwia to partnerom ubieganie się o dopłatę. Fakt posiadania rozdzielności majątkowej nie ma znaczenia.

O jaką kwotę na zakup mieszkania można wnioskować?

Osoba żyjąca samotnie, singiel, może otrzymać maksymalnie 500 tys. zł, a singiel żyjący z dzieckiem lub para nieformalna wychowująca wspólne dziecko lub małżeństwo, niezależnie od tego, czy z dzieckiem czy bez – 600 tys. zł. Do tego dochodzi maksymalnie 200 tys. zł wkładu własnego, więc w zależności od konfiguracji maksymalna cena mieszkania może wynosić 700 lub 800 tys. zł.

Jeśli beneficjent chce wybudować dom, to nie obowiązują go ograniczenia co do wkładu własnego, ale łączna wartość inwestycji nie może przekroczyć jednego miliona złotych. Dotyczy to zsumowanej kwoty kredytu i wkładu własnego, którym jest zawsze działka i ewentualny wkład wniesiony w budowę.

Czy mieszkanie z dopłatą można sprzedać?

– Niektórzy klienci obawiają się, że kredyt z dopłatą na 10 lat przywiąże ich do nieruchomości, bo w tym czasie nie będą mogli jej sprzedać, wynająć ani kupić innej, bo skutkować to będzie koniecznością zwrócenia otrzymanej dopłaty. To nieprawda: beneficjenci programu „Bezpieczny kredyt 2 proc”. mogą rozporządzać nieruchomością, z tym że stracą wtedy prawo do dopłaty na przyszłość i będą musieli spłacać kredyt z pełnym oprocentowaniem, jak gdyby tej dopłaty nie było. To nie działa jednak wstecz – mówił w rozmowie z Wprost doradca kredytowy Karol Zimnoch.

Co innego, gdy zatają przed bankiem fakt wynajęcia mieszkania albo kupienia innego. Ustawa przewiduje, że w terminie 30 dni od zaistnienia takich okoliczności klient musi poinformować o nich bank. Jeśli tego nie zrobi, a prawda wyjdzie na jaw w przyszłości, to nie tylko będzie musiał zwrócić niezasadnie wypłacone dopłaty (czyli wypłacone po dniu wynajęcia mieszkania, sprzedania go lub kupienia innego), ale także odsetki od niezasadnie pobranych dopłat.

Co pięć lat klienci będą składać oświadczenie, w którym potwierdzą, że nie wystąpiła żadna okoliczność skutkująca zakończeniem stosowania preferencji.

