Czym kierujemy się wybierając pracodawcę? Ostatnie lata przyniosły zmianę

W badaniu Randstad Employer Brand Research sprawdzono, jakie są kluczowe czynniki przy wyborze pracodawcy przez Polaków. Prym wiodą atrakcyjne wynagrodzenie oraz benefity, które wskazało 73 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się przyjazna atmosfera w pracy z wynikiem 64 proc., podium zamyka zaś stabilność zatrudnienia, którą wskazało 62 proc. uczestników badania.

Pracownicy myślą o rozwoju

Twórcy badania zwracają uwagę na czynniki związane z rozwojem pracowników. Dla 58 proc. ankietowanych liczy się możliwość rozwoju kariery. Dla połowy badanych istotna jest możliwość udziału w szkoleniach, autorzy badania zwracają uwagę, że w latach 2016-2018 takich odpowiedzi udzielało o połowę mniej respondentów.

Na znaczeniu zyskuje także dobra reputacja pracodawcy. Jest ona istotna dla 44 proc. uczestników badania. Podejście do tego czynnika zaczęło się zmieniać w 2020 roku, czyli w okresie pandemii. Ma to związek m.in. z działaniami ochronnymi wdrażanymi przez firmy w tym okresie. We wcześniejszych latach był to jeden z rzadziej wybieranych punktów przez ankietowanych.

– W ciągu ostatnich kilku pandemicznych lat oczekiwania zatrudnionych wobec pracodawców uległy większej klaryfikacji. A w niepewnych czasach bardziej niż kiedykolwiek wcześniej liczą się wartości, które zwiększają poczucie zawodowo-finansowego bezpieczeństwa pracowników. Są to już nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, ale także troska o podnoszenie kwalifikacji, która przekłada się na poszerzanie perspektyw zawodowych pracowników i pozwala im sięgać po lepsze finansowe warunki zatrudnienia – komentuje Ewa Wawszczak, General HR Director w Randstad Polska.

