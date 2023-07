Zarobki Polaków. W tym regionie najlepiej

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), które przytacza serwis 300gospodarka.pl, najwyższe przeciętne wynagrodzenie w maju wystąpiło w woj. mazowieckim. Wyniosło ono 8239,63 zł i było wyższe od średniej krajowej o 14,73 proc.

Średnia krajowa w maju

Przypomnijmy, że średnia płaca w maju wyniosła 7181,67 zł brutto i jest to wzrost o 12,2 proc. rok do roku. Z kolei przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło w pierwszym kwartale tego roku 7124,26 zł, co oznacza wzrost o 14,3 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Jak już pisaliśmy, realne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej spadło o 2,1 proc. w ujęciu rocznym. Ma to związek z wysoką inflacją (średnio w pierwszym kwartale wyniosła 17 proc., z czego w odnotowano rekordowe 18,2 proc.). W ujęciu kwartał do kwartału realne wynagrodzenia wzrosły o 1,6 proc.

Jak zauważa 300gospodarka.pl, płace w najlepiej zarabiającym województwie spadły w porównaniu do miesiąca wcześniej (różnica wyniosła -4,88 proc.), za to w stosunku do maja 2022 roku przeciętne wynagrodzenia w województwie mazowieckim wzrosły o 10,59 proc.

Najgorzej w woj. warmińsko-mazurskim

Pod względem zarobków wysoko plasują się również woj. małopolskie i woj. dolnośląskie. W pierwszym przypadku średnia płaca w maju wyniosła 7490,04 zł, zaś w drugim 7464,68 zł. Po drugiej stronie jest woj. warmińsko-mazurskie, gdzie przeciętne wynagrodzenie w maju wyniosło 5859,92 zł i było o 18,4 proc. niższe niż średnia krajowa. Niskie zarobki występują również w woj. podkarpackim i w woj. lubelskim (odpowiednio 5884,73 zł i 5996,73 zł).

