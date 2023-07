90 proc. młodych konsumentów kupuje online. Ponad połowa regularnie

Z badania PayPala, którego wyniki podaje „Rzeczpospolita" wynika, że aż 90 proc. Polaków urodzonych po 1981 roku dokonuje zakupów drogą online, a 60 proc. czyni to regularnie.

Milenialsi wydali ponad 1000 zł miesięcznie

Jak zauważa gazeta, to przedstawiciele pokoleń określanych jako milenialsi oraz najmłodsi, czyli generacja Z. Choć wiele ich łączy, to jednak widać też pewne różnice, wynikające choćby z wyższej siły nabywczej starszych milenialsów, którzy zdobyli już pozycję na rynku pracy. W kwietniu ich wydatki na zakupy online wyniosły średnio nieco ponad 1000 zł. To o ok. 200 zł więcej niż przedstawiciele generacji Z.

Milenialsi częściej decydują się na subskrypcję serwisów streamingowych (49 proc., o 10 pkt proc. więcej niż w przypadku młodszych użytkowników), chętniej kupują też online bilety na podróże. Z kolei „zetki” są bardziej impulsywne: 38 proc. zdarza się dokonywać spontanicznych zakupów. Dla porównania, w przypadku milenialsów jest to 28 proc. Przedstawiciele starszego pokolenia są też bardziej skłonni do manifestowania patriotyzmu konsumenckiego – 61 proc. woli kupować na polskich platformach sprzedażowych, podczas gdy tylko 38 proc. przedstawicieli pokolenia Z kieruje się podobną przesłanką.

Social media źródłem informacji

Dla obu generacji głównym źródłem informacji – również w przypadku zakupów – są media społecznościowe. Prawie co drugi respondent wszedł na stronę internetową marki w ślad za informacjami zamieszczonymi w social mediach.

– Ludzie spędzają coraz więcej czasu w mediach społecznościowych, czy nam się to podoba, czy nie. Przeglądanie Facebooka, YouTube’a czy Instagrama pozwala zapoznać się z najnowszymi wiadomościami, skontaktować się ze znajomymia czy znaleźć interesujące ich artykuły – komentuje cytowany przez „Rzeczpospolitą" Efi Dahan, dyrektor generalny PayPala na Europę Środkowo-Wschodnią i Izrael.

– To ostatnie jest szczególnie ważne z punktu widzenia sprzedających, dla których media społecznościowe mogą być źródłem dodatkowych przychodów. Zwłaszcza że – jak pokazują wyniki naszego ostatniego badania – prawie 60 proc. respondentów wykorzystuje je do wyszukiwania produktów przed dokonaniem zakupu – dodaje.

Z badania wynika, że blisko co trzeci młody konsument (31 proc.) porzuca koszyk zakupowy, gdy sklep nie oferuje preferowanej przez niego metody płatności.

W efekcie oczekiwania tej grupy są wysokie, a rynek nie może ich ignorować. Udział najmłodszych generacji będzie się bowiem w wydatkach – także online – systematycznie zwiększał, podobnie jak cały rynek. Z przytoczonych przez gazetę danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w maju br. w porównaniu z kwietniem odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej w sieci w cenach bieżących o 4,1 proc. Tym samym jej udział w sprzedaży detalicznej wzrósł do 8,5 proc. z 8,1 proc. w kwietniu.

