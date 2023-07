Weekendowe przerwy w bankach. Utrudnienia zaczną się już dziś

Okazuje się wakacje to czas przerwy również w pracach serwisowych w bankach w Polsce. W ten weekend takie prace zaplanowały jedynie dwie instytucje. Utrudnienia dla klientów rozpoczną się dziś w nocy. Dobra wiadomość jest taka, że niedogodności nie potrwają zbyt długo.

Przerwy w bankach. Zacznie się dziś w nocy

Już dziś o godz. 23.30 rozpocznie się przerwa techniczna w Banku Pekao. Prace serwisowe w jednym z największych polskich banków potrwają do soboty do godz. 6.00. W trakcie przerwy technicznej klienci nie będą mogli zalogować się do serwisu Pekao24. Niedostępna będzie także aplikacja mobilna banku PeoPay, aplikacja PeoPay KIDS oraz platforma eTrader Pekao.

W czasie przerwy technicznej w Banku Pekao mają natomiast normalnie działać bankomaty oraz karty płatnicze.

Prace serwisowe w Nest Banku. Jakie niedogodności czekają klientów?

W podobnych godzinach prace serwisowe odbędą się w Nest Banku (zaplanowano je od 0.30 do 7.00 w sobotę), tyle, że w tym wypadku niedogodności dla klientów będą nieco większe. W trakcie przerwy technicznej nie będą oni mogli:

Zalogować się do bankowości internetowej



Zalogować się do aplikacji mobilnej



Skorzystać z Blika



Skorzystać z Visa Mobile.



W czasie prac serwisowych klienci Nest Banku nie będą mieli również możliwości potwierdzić płatności za zakupy kartami w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej, jak również płacić w sklepach internetowych, korzystając z linków do płatności oraz zmieniać limitów płatności w bankowości elektronicznej.

