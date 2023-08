Spór władz Elbląga z rządem zażegnany? Ważna deklaracja wiceministra

W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej (rozmowa zostanie opublikowana jutro) wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk deklaruje, że rząd sfinansuje pogłębienie spornego odcinka rzeki, którą mogłyby dopływać do Elbląga większe jednostki, korzystając z przekopu w Mierzei Wiślanej. Obecnie – jak zauważa gazeta – pływają tamtędy prawie wyłącznie turystyczne jachty.

Zakończenie sporu?

Jak poinformował niedawno Urząd Morski w Gdyni, od otwarcia inwestycji we wrześniu zeszłego roku do 22 czerwca br. przez kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej przepłynęło łącznie niespełna 1000 jednostek.

Deklaracja wiceszefa resortu infrastruktury daje nadzieję na zakończenie sporu między rządem a władzami Elbląga, do których należy port. Przez wiele miesięcy obie strony przerzucały się opiniami prawnymi, z których ma wynikać, że obowiązek wykonania prac ciąży na drugiej stronie.

Według elbląskich władz i spółki zarządzającej portem, tor wodny powinny pogłębić Skarb Państwa i Urząd Morski w Gdyni, jednak Ministerstwo Infrastruktury uznawało do tej pory, że skoro portem zarządza spółka miejska, to za pogłębienie toru powinno zapłacić miasto. Rząd zaproponował również miastu 100 mln zł na dokapitalizowanie spółki w zamian za większościowy pakiet udziałów. Na to miasto zgodzić się jednak nie chciało.

– To chyba cud przedwyborczy – komentuje w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

