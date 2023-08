Rośnie popularność BLIKA. Przekroczono miliard transakcji w tym roku

– Od momentu debiutu na rynku ponad 8 lat temu, BLIK zdobył zaufanie oraz popularność wśród wielu osób, stając się jedną z najbardziej preferowanych metod płatności w Polsce – podkreślają twórcy systemu.

BLIK. W tym roku zrealizowano miliard transakcji

Z danych Polskiego Standardu Płatności wynika, że, z BLIKA coraz chętniej korzystają użytkownicy aplikacji mobilnych banków – na koniec czerwca br. było ich już ponad 14 mln. W tym roku – w okresie od stycznia do sierpnia – zrealizowali oni już miliard transakcji. To oznacza, że od startu systemu łączna liczba operacji to 3,8 mld. Twórcy systemu podkreślają, że tegoroczne osiągnięcie to „ważny moment w historii BLIKA, który pokazuje jego ugruntowaną pozycję na rynku".

– BLIK skutecznie realizuje swoją misję dostarczania szybkiego i bezpiecznego sposobu płatności, który ułatwia wielu osobom codzienne zarządzanie swoimi finansami. Użytkownicy mogą się nim rozliczyć online, offline, a także wypłacać i wpłacać pieniądze w bankomatach oraz realizować przelewy na telefon. System utrzymuje wysokie tempo rozwoju i wzrostu operacji płatniczych. W porównaniu do poprzedniego roku, próg miliarda transakcji został przekroczony w szybszym czasie – podkreślają twórcy systemu.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych uruchomiony w 2015 roku. Umożliwia użytkownikom smartfonów płacenie bezgotówkowo w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacanie i wpłacanie gotówki w bankomatach oraz realizowanie przelewów na numer telefonu i generowanie czeków z cyfrowym kodem. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

