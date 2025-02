Co dalej z cyfryzacją Polski? Debata „Wprost”

Pod koniec października zeszłego roku Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało długo wyczekiwany projekt Strategii Cyfryzacji Polski. Dokument ma być planem na transformację cyfrową kraju do 2035 r.

Administracja ma się lepiej widzieć nawzajem. Ludzie, którzy tworzą potencjał cyfrowy państwa mają być wyżej opłacani. Biznes, nauka, społeczeństwo i państwo mają ze sobą lepiej współpracować. Obywatele mają czuć się bezpieczniej. Transformacja cyfrowa ma nie wykluczać, a być sprawiedliwa. Dzieci mają zyskać szczególną ochronę w cyberprzestrzeni. Tak można by streścić kluczowe założenia nowego podejścia do cyfryzacji. Rządowego dokumentu spisanego na 195 stronach i zaprezentowanego do konsultacji społecznych pod koniec ubiegłego roku.

Uwag było dużo. W sumie prawie 1,4 tys. wierszy w arkuszu Excela, który Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało na swojej stronie internetowej na początku tego roku. Zastrzeżenia zgłosiło w sumie 140 podmiotów. Firm, organizacji, fundacji, które wniosły swoje sugestie do rządowego planu na najbliższą dekadę. Co dalej?

Po publikacji rządowego raportu pojawiły się zarzuty, że w dokumencie określono jedynie ambitne cele, ale brak jest gotowych i konkretnych rozwiązań, jak je osiągnąć. Co zdaniem polskiego biznesu wymaga najpilniejszych zmian? Jak ważna w transformacji cyfrowej jest sama infrastruktura, żeby transformację przeprowadzić? Jakie bariery napotykają przedsiębiorcy, żeby postawić nowe inwestycje? Co z finansami na samą transformację? I jaką Polskę cyfrową chcielibyśmy zobaczyć w 2035 r.

Między innymi na takie tematy będziemy rozmawiać podczas debaty „Wprost” pt. „Nowa strategia cyfrowa dla Polski – krok w dobrą stronę?”

Zaproszenie do naszej debaty przyjęli m.in.:

Dr Dariusz Standerski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Karol Skupień, Prezes Zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

Piotr Kowalski, Dyrektor Zarządzający Polish Data Center Association

Piotr Mieczkowski, Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

Debata odbędzie się 7 lutego 2024 r. w redakcji „Wprost” o godz. 10:00. Relacja ze spotkania będzie dostępna zarówno na naszej stronie www.wprost.pl, jak i na naszym kanale YouTube.