Maląg: Tusk to premier polskiej biedy i wysokiego bezrobocia

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg uczestniczyła wraz z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem oraz byłą szefową resortu rodziny, obecnie eurodeputowaną Elżbietą Rafalską w konferncji prasowej w Strzelcach Krajeńskich na temat stopy bezrobocia w Polsce.

Maląg o spadku bezrobocia

Maląg porównała obecną sytuację na rynku pracy do tej sprzed dekady. – W powiecie strzelecko-drezdeneckim w lutym 2013 roku stopa bezrobocia wynosiła 27,7 proc. Dziś, po 10 latach jest to 8,8 proc. – spadek o 19 proc. – mówiła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

– To pokazuje w jakim kierunku dziś idzie Polska, a w jaki sposób Donald Tusk i jego ekipa troszczyli się o Polaków – dodała.

Minister rodziny i polityki społecznej poprzedni ekipa „nie widziała problemu, że bezrobocie było rekordowo duże podczas ich rządów".

Malag przypomniała, że stopa bezrobocia w Polsce wynosi obecnie 5 proc., a według danych Eurostatu jesteśmy drugim państwem Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Szefowa resortu rodziny zwracała uwagę, że w czasach rządów koalicji PO-PSL "w szczytowym momencie 2 mln osób nie miało pracy".

Tusk to „premier polskiej biedy"

– My przewracamy godność Polakom. Jednoznacznie możemy powiedzieć, że za czasów Donalda Tuska Polska to przede wszystkim ubóstwo. To premier polskiej biedy i wysokiego bezrobocia – przekonywała minister rodziny i polityki społecznej. – Zjednoczona Prawica likwiduje te przykre skutki i cały czas zmieniamy sytuację na rynku pracy. Podnosimy systematycznie stawki godzinowe oraz najniższą wypłatę krajową. Wprowadziliśmy programy społeczno-gospodarcze bo dla nas najważniejsza jest Polska – dodała.

