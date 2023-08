Waloryzacja 500 plus. Rozbieżności w Trzeciej Drodze

Na początku sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o waloryzacji świadczenia 500 plus do kwoty 800 zł od 2024 roku. Pierwszego przelewu w zwiększonej kwocie rodzice mogą się spodziewać do 29 lutego przyszłego roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina, że zmiana wysokości świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł na kwotę 800 zł będzie dokonywana z urzędu i nie będzie wymagała wydania decyzji ani składania dodatkowych wniosków.

Hołownia i Kosiniak-Kamysz o waloryzacji 500 plus

Okazuje się, że kwestii waloryzacji 500 plus odmienne zdanie mają liderzy Trzeciej Drogi, czyli prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz i szef Polski 2050 Szymon Hołownia.

Podczas dzisiejszego wystąpienia na Campusie Polska w Olsztynie szef ludowców, a zarazem były minister pracy i polityki społecznej podkreślił, że każdy rodzic „dla zabezpieczenia socjalnego powinien mieć zagwarantowane 500 zł, zaś ci, co pracują powinni otrzymywać 800 zł". – My to wprowadzimy, jak dojdziemy do władzy. To będzie czas ludzi aktywnych zawodowo, lepsza przyszłość dla pracowników i pracodawców – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Z kolei Szymon Hołownia przyznał, że „jest przeciwny waloryzacji 500 plus". – Zamiast „rozrzucać" pieniądze, to lepiej te środki zainwestować w edukację. My mówimy, żeby 6 proc. PKB przeznaczyć na edukację – powiedział lider Polski 2050.

Przypomnijmy, że świadczenie 500 plus wprowadzono wraz z początkiem kwietnia 2016 roku. Początkowo świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko. W lipcu 2019 roku program rozszerzono również na pierwsze dziecko.

