Światowe media o znaczącej obniżce stóp procentowych. „Wystrzał z bazooki"

Pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) zakończyło się zaskakującą decyzją o obniżce stóp procentowych aż o 75 pkt. proc. O ile scenariusz samej obniżki był brany pod uwagę, to jej skala była ogromną niespodzianką (spodziewano się raczej cięcia o 25 pkt. proc.). – Decyzja RPP jest tak niekonwencjonalna, że trudno powiedzieć, z jakiej strony należałoby do niej podejść. Ruch przed wyborami? Na pewno, ale przecież ewentualne wykolejenie złotego nie będzie pomagało. Prognozy załamania inflacji? Na pewno mają coś takiego, ale że aż tyle? — komentował na platformie X (dawniej Twitter) ekonomista Ignacy Morawski.

RPP obniża stopy procentowe. Światowe reakcje

Radykalną obniżkę stóp procentowych w Polsce zauważyły również światowe media. Agencja Bloomberg zwraca uwagę, że znaczących cięć dokonano na kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi. – Polski bank centralny obniżył stopy procentowe po raz pierwszy od trzech lat, pomimo inflacji utrzymującej się na dwucyfrowym poziomie, dokonując, większej niż oczekiwano redukcji na mniej niż sześć tygodni przed wyborami – pisze Bloomberg.

Agencji nie umknął fakt, iż decyzja RPP doprowadziła złotego do najsłabszego poziomu w stosunku do euro od maja br. (tuż po pojawieniu się komunikatu o obniżce za euro trzeba było zapłacić 4,57 zł). – To jak wystrzał z bazooki. Zobaczymy, co bank centralny ma do powiedzenia, ale na razie rynek będzie drapał się po głowie – skomentował w rozmowie z Bloombergiem Marek Drimal, strateg w Societe Generale SA w Londynie.

Wystąpienie szefa banku centralnego, a zarazem przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego planowane jest dziś ok. godz. 15.00.

