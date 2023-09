Ile można zarobić w komisji wyborczej? Stawki wzrosły

Już za nieco ponad miesiąc wybory parlamentarne. Za ich przygotowanie i przeprowadzenie odpowiadają członkowie obwodowych komisji wyborczych. Każdy kto zasiadał w takiej komisji wie, że nie jest to praca szczególnie ciężka (zwłaszcza dla szeregowego członka, zwłaszcza przy wyborach prezydenckich), ale czy opłacalna?

Jakie zarobki w komisji wyborczej?

Według przepisów wynagrodzenie za pracę w komisji wyborczej jest dietą. W tym roku, dla członków komisji wyborczej będzie ona wynosić 600 zł. 700 zł zarobi wiceprzewodniczący komisji. Na największą sumę będzie mógł natomiast liczyć przewodniczący komisji wyborczej. Będzie to 800 zł.

Jak zauważa InFakt w porównaniu do poprzednich wyborów parlamentarnych z 2019 roku stawki za pracę w komisji wyborczej znacząco wzrosły – o 300 zł dla przewodniczących i zastępców oraz o 250 zł dla członków komisji.

Swoiste 800 plus za dzień pracy wydaje się dość zacnym zarobkiem, niemniej jednak trzeba wyjaśnić, że członkowie komisji wyborczej nie będą pracowali wyłącznie 15 października. Wcześniej trzeba poświęcić czas na zebrania, szkolenia i przygotowanie lokalu wyborczego do głosowania.

Ostatni moment na zgłoszenie

Termin zgłoszeń do komisji wyborczych mija 15 września, co oznacza, że zainteresowani mają na to już bardzo niewiele czasu. Aby ubiegać się o bycie członkiem komisji, należy skontaktować się z komitetem wyborczym. Można również samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu w urzędzie gminy lub odpowiedniemu komisarzowi wyborczemu, który w przypadku niewystarczającej liczby osób w komisji wykorzysta kandydaturę wyborcy.

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, trzeba spełniać określone kryteria. Należy być obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury mieć ukończone 18 lat i posiadać prawa wyborcze. Kolejnym wymogiem jest, aby kandydaci do składu komisji stale zamieszkiwali na obszarze województwa, w którym zgłaszają się do komisji i byli ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Na członkostwo w komisji nie mogą liczyć osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Obwodowe Komisje Wyborcze mają zostać powołane do 25 września.

Czytaj też:

Klęska Joanny Senyszyn. OKW odmówiła rejestracji jej komitetuCzytaj też:

Kandydat Trzeciej Drogi jednak powalczy o mandat. PKW przyjęła odwołanie