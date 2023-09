Spada zainteresowanie wiodącym produktem Nike'a? Niepokojące wyniki

Nike opublikuje dziś wyniki finansowe, które uwzględniać będą okres zakupów związanych z powrotem dzieci do szkół. Jak zauważa Reuteres, inwestorzy będą w szczególności zwracać uwagę na wyniki marki Jordan, która jest głównym czynnikiem generującym zyski firmy.

Kluczowy produkt Nike'a traci popularność?

Dane firmy analitycznej Altan Insights pokazują, że wartość niektórych butów Jordan spada na rynku odsprzedaży, podczas gdy inne marki sneakersów, w tym On Running, odnotowują błyskawiczny wzrost. Na platformie odsprzedaży StockX średnia składka płacona za nowe wydania butów Nike Air Jordan 1 Retro High – od dawna uznawanych za kwintesencję butów kolekcjonerskich – spadła z wysokiego poziomu 61 proc. w 2020 r. do 4 proc. w 2023 r.

Reuters zwraca uwagę, że modele tenisówek, które kiedyś były sprzedawane na StockX za co najmniej 100 dolarów powyżej ceny katalogowej Nike, są teraz sprzedawane po cenie wynoszącej mniej niż 10 dolarów. Niektórzy inwestorzy – jak wskazują analitycy Bernstein – obawiają się, że marka Jordan może „tracić siłę”.

Sprzedaż w StockX nie ma bezpośredniego wpływu na przychody Nike, ale według ekspertów, wartość odsprzedaży może mierzyć nastroje konsumentów wobec marki i szerszy popyt na towary uznaniowe.

Dyrektor generalny Nike John Donahoe przekazał w czerwcu inwestorom, że Jordan „jest na dobrej drodze, aby stać się drugą co do wielkości marką obuwia w Ameryce Północnej”, odnotowując wzrost o ponad 30 proc. w roku finansowym 2023. Firma nie podaje, jaki procent swoich całkowitych przychodów pochodzi z marki Jordan. Jednak według raportu rocznego za rok finansowy 2023 generuje ona ok. 16 proc. przychodów Nike w zakresie sprzedaży hurtowej, co oznacza wzrost o 29 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dzisiejsze wyniki firmy Nike mogą być niższe od oczekiwań Wall Street. Ma to związek z faktem, iż konsumenci w Ameryce Północnej w dalszym ciągu ograniczają wydatki na obuwie i odzież.

