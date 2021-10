Stare buty Michaela Jordana sprzedane za rekordową cenę. W świecie sportu nie ma droższych

Rekordowo wycenione buty Michaela Jordana pochodzą z roku 1984 – tego samego, w którym koszykarz rozpoczął współpracę z firmą Nike. 1,47 mln dolarów to cena, jakiej nigdy wcześniej nie zapłacono za faktycznie wykorzystywaną podczas gry parę sportowego obuwia. Nie są to jednak najdroższe buty firmy Nike. Należące do Kanye Westa Nike Air Yeezy 1 Prototypes sprzedane zostały w kwietniu tego roku za 1,8 mln dolarów.

Michael Jordan przez wielu uznawany jest za najlepszego koszykarza w historii. Zawodnik związany przez wiele lat z Chicago Bulls stał się ikoną tego sportu i spopularyzował NBA na całym świecie. Kiedy w 2003 roku przechodził na sportową emeryturę. był pierwszym miliarderem w historii tej ligi.

– Ten rekordowy wynik dla Jordan Nike Air Ships podkreśla miejsce Michaela Jordana i marki Air Jordan na szczycie rynku butów sportowych – podkreślał w niedzielę 24 października wiceprezydent domu akcyjnego Sotheby's, Brahm Wachter.

Najdroższe adidasy świata

Wprowadzony na rynek przez kolekcjonera sneakersów Ryana Chenga prototyp butów Yeezy jest dostępny w rozmiarze 12, rozmiarze buta Westa. Według Brahma Wachtera, szefa działu mody ulicznej i nowoczesnych przedmiotów kolekcjonerskich w Sotheby’s, wycena wynika z kulturowego wpływu marki. – Ta para ma kluczowe znaczenie dla rozwoju butów Yeezy, które stały się jedną z najważniejszych marek sneakersów i w ogóle marek lifestyle’owych w historii – mówił w kwietniu tego roku.

