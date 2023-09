Bon turystyczny wróci w kolejne wakacje? Wiceminister zabrał głos

Minione wakacje były pierwszymi od trzech lat, w których rodziny nie mogły skorzystać z bonu turystycznego. Nieprawdziwe okazały się medialne spekulacje, że bon nie tylko zostanie reaktywowany, ale też rozszerzony (mówiono o grupie seniorów). Czy jest jednak szasna, że świadczenie zostanie przywrócone w kolejnej kadencji? Wątpliwości w tej sprawie nie pozostawił wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Wiceminister o reaktywacji bonu turystycznego

– Bon turystyczny w dotychczasowym kształcie nie może zostać przedłużony i nie może być projektowany, gdyż był reakcją na sytuację wywołaną przez COVID-19 i nadzwyczajnym wsparciem państwa dla branży turystycznej, która została zamknięta na wiele miesięcy – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceszef resortu sportu i turystyki.

Przypomnijmy, że bon turystyczny funkcjonował od sierpnia 2020 roku do marca tego roku. Świadczenie w wysokości 500 zł (w formie bonu) miało stanowić wsparcie dla rodzin (jego beneficjentami były osoby pobierające 500 plus), jak również – o czym wspomniał wiceminister – dla poszkodowanej wskutek pandemicznych obostrzeń branży turystycznej (bon można było przeznaczyć na wycieczki czy noclegi jedynie w Polsce).

Z danych przedstawionych niedawno przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że przez cały okres obowiązywania bonu turystycznego zrealizowano ponad 5,5 mln transakcji na łącznie blisko 3,2 mld zł. Uprawionych do skorzystania z bonu było ok. 4,5 mln osób. Okazuje się, że w systemie odnotowano ponad 3,9 mln aktywnych bonów, z czego wykorzystanych bonów było 95 proc., czyli prawie 3,8 mln. Całkowicie wykorzystanych bonów było ok. 3 mln, zaś częściowo – 778,6 tys. Niewykorzystanych aktywnych bonów było 5 proc., czyli prawie 188 tys.

W wywiadzie dla PAP Gut-Mostowy wyraził nadzieję, że „w przyszłej kadencji będziemy mogli opracować nowe formy wspierania turystyki krajowej", podkreślając, że rozwiązania są różne.

– Jest to uzależnione od zakresu finansowego wsparcia, a także od tego, co chcemy osiągnąć: czy przykładowo wsparcie będzie dotyczyć turystyki poza sezonem, czy turystyki tzw. społecznej, czyli dotyczącej osób, które mają utrudniony dostęp ze względów materialnych lub z powodu niepełnosprawności – powiedział wiceminister sportu i turystyki.

Bon szkolny

Gut-Mostowy zapowiedział, że wkrótce zostaną natomiast zaprezentowane szczegóły programu "Bon szkolny – poznaj Polskę". Zakłada on dofinansowanie dwudniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów.

– Bon szkolny, to projekt, który w Ministerstwie Edukacji jest procedowany już od ponad półtora roku. Działał pilotaż, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Dlatego chcemy, aby każde dziecko w kraju miało możliwość jedno, czy dwudniowego wyjazdu, aby poznać Polskę, dziedzictwo kulturę, czy pewne atrakcje turystyczne – mówił kilka dni temu wiceszef resortu sportu i turystyki w wywiadzie dla RMF FM.

– Kwota będzie na pewno liczona w miliardach złotych, mówią o tym nawet pobieżne szacunki. Myślę, że pełne lub prawie pełne finansowanie ze strony państwa będzie zagwarantowane – dodał, podkreślając, że wiele będzie zależało od tego, co podczas wycieczki dana szkoła będzie chciała zobaczyć.

