1000 zł dla uczniów. Nie tylko dofinansowanie wyprawki

Duża część rodziców wie o wsparciu finansowym ze strony rządu w postaci programu Dobry start. Dzięki niemu można otrzymać dodatkowe 300 zł z tytułu zakupu wyprawki szkolnej. Nie jest to jednak jedyna forma pomocy, z jakiej można skorzystać w roku szkolnym 2023/2024. Pojawiają się dodatkowe pieniądze za udział w zajęciach dodatkowych oraz nowa forma zasiłku. Sprawdźmy, co należy zrobić, aby otrzymać nawet ponad 1000 zł.

Dla kogo 300, a dla kogo 400 zł?

Dobry start to program wsparcia, który powstał w 2018 roku. Jest świadczeniem przysługującym raz rocznie na dziecko, które uczęszcza do szkoły. Niezależnie od dochodu rodziny, może ona otrzymać 300 zł na zakup niezbędnych przyborów szkolnych. Pieniądze przysługują na każde dziecko do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych próg ten został przesunięty do ukończenia 24. roku życia.

Istnieje pewna grupa osób, która oprócz pieniędzy na wyprawkę może dostać 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Nie jest to jednak samoistne świadczenie, a jedynie jednorazowy dodatek przysługujący przy zasiłku rodzinnym. Dzięki niemu można częściowo pokryć wydatki związane z rozpoczęciem kolejnego roku nauki. Przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, a nawet samemu uczniowi.

Bon edukacyjny: dodatkowe 500 zł

W tym roku uczniowie mogą skorzystać również z jednorazowej dopłaty w wysokości 500 zł. Przysługuje ona z tytułu Bonu Edukacyjnego — wsparcia finansowego dla rodziców, którzy kierują swoje pociechy na zajęcia dodatkowe. Urząd nie weryfikuje wydatków, a samo świadczenie nie jest opodatkowane.

O Bon Edukacyjny może zgłaszać się jeden z rodziców dziecka, które uczęszcza do szkoły podstawowej. Rodzic musi mieć pełne prawa rodzicielskie i być w stanie złożyć dokumenty najpóźniej do połowy września. Projekt ten jednak obowiązuje tylko w gminie Wadowice. Miasto przeznaczyło na niego 1,5 miliona złotych.

Zasiłek losowy: dodatkowe wsparcie w edukacji

Od 2022 roku obowiązuje ustawa o szczegółowych warunkach udzielania pomocy dzieciom i uczniom. Dzięki temu nieletni z rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia negatywnych zjawisk atmosferycznych mogą skorzystać z różnych typów wsparcia oferowanego przez rząd.

Jedną z najlepszych opcji pomocy, szczególnie na początku roku szkolnego, jest pomoc finansowa. Dlatego też rząd przygotował specjalny zasiłek losowy, czyli dofinansowania nauki. Przysługuje dzieciom we wszystkich typach szkół dziennych i jej maksymalna kwota wynosi 1000 zł.

Oprócz zasiłku uczniowie mogą skorzystać z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych, które również są częściowo finansowane. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 1540 zł i może być łączona z kwotą zasiłku. Dzieci, które nie skorzystają z wycieczek, mogą wziąć udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, na których organizację otrzymać można dodatkowe 500 zł od każdego ucznia.

