Bony turystyczne przepadły. Tyle pozostało niewykorzystanych

Jak podaje portal TVN24, powołując się na dane przekazane przez ZUS, około 0,5 mln bonów turystycznych nie zostało w ogóle aktywowanych. Bony były warte 500 złotych każdy, a ostateczny termin ich aktywowania upłynął 31 marca, co oznacza, że pieniądze przepadły.

Bon turystyczny

Bon turystyczny wprowadzono w sierpniu 2020 roku. Miała to być pomoc dla krajowych organizatorów rekreacji i wypoczynku (organizatorów kolonii, biur podróży, z czasem rozciągnięto bon na hotele i pensjonaty) po pierwszej fali koronawirusa.

Jako że jesienią przyszła kolejna fala, która skutecznie uziemiła turystów na wiele tygodni, zapadła decyzja o przedłużeniu ważności bonu, po czym wydłużono go jeszcze raz. Teraz to już nieodwołalne: kto nie wykorzystał pieniędzy, nie będzie miał już do nich dostępu.

40 tys. transakcji bonem turystycznym w czasie ferii zimowych

Rodzice chętnie sięgali po bon turystyczny w ferie zimowe. Resort sportu i turystyki zdradził nam, że w okresie sześciu tygodni zimowego wypoczynku beneficjenci z całej Polski zrealizowali ponad 40 tys. transakcji bonem, a do podmiotów turystycznych w całej Polsce wpłynęły ponad 43 mln zł.

– Największy ruch turystyczny i największą liczbę płatności Polskim Bonem Turystycznym w okresie 16.01. – 26.02.2023 roku odnotowała Małopolska. Do podmiotów turystycznych z regionu podczas 6 tygodni zimowego sezonu wpłynęło 11 690 350 zł z tytułu płatności bonami – informuje ministerstwo.

– Na kolejnych miejscach znalazły się: województwo mazowieckie z kwotą 5 891 252 złotych, pomorskie – 4 292 541 zł i dolnośląskie – 4 191 454 zł. Ponad 3 miliony (3 139 298 zł) trafiły do przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, a z województw śląskiego i łódzkiego po ponad 2 miliony (odpowiednio: 2 000 982 i 2 342 071 zł) – dodaje.

Czytaj też:

Bon turystyczny powinien obowiązywać tylko w naszym kraju? Polacy nie mają wątpliwościCzytaj też:

Polacy masowo rezerwują majówkowe wyjazdy. Ostatnia chwila na oszczędność