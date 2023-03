Ostatnie godziny na dodatkowe pieniądze. ZUS zwraca się do rodziców w sprawie bonu turystycznego

To już naprawdę ostatnie chwile, by aktywować i wykorzystać bon turystyczny, czyli 500 zł na odpoczynek dzieci i młodzieży, który rząd wprowadził w sierpniu 2020 roku. Miała to być pomoc dla krajowych organizatorów rekreacji i wypoczynku (organizatorów kolonii, biur podróży, z czasem rozciągnięto bon na hotele i pensjonaty) po pierwszej fali koronawirusa. Jako że jesienią przyszła kolejna fala, która skutecznie uziemiła turystów na wiele tygodni, zapadła decyzja o przedłużeniu ważności bonu, po czym wydłużono go jeszcze raz. Teraz to już nieodwołalne: kto nie wykorzysta pieniędzy do jutra do północy, nie będzie miał już do nich dostępu.

Prezes ZUS chwali bon turystyczny

Gertruda Uścińska, prezes ZUS, pochwaliła program i powiedziała, że „okazał się trafionym pomysłem”.

– Większość osób, około 90 procent, aktywowała bon. Cała transakcja odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W bardzo prosty sposób można aktywować bon i dokonać płatności. Zachęcam osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, aby skorzystały z programu – powiedziała.

Z danych instytucji wynikało, że w całej Polsce nadal nie aktywowano ok. 0,5 mln bonów. Aktywnych bonów jest ok. 3,7 mln.

Bon turystyczny. Rodzice aktywowali ich prawie 4 mln

„Rodzice i opiekunowie mogą jeszcze aktywować bony turystyczne o wartości ponad 350 mln złotych” – przypomina ZUS na Twitterze.

Z danych, które podało nam Ministerstwo Sportu i Turystyki wynika, że na przestrzeni ostatniego 2,5 roku aktywowano blisko 4 mln bonów.

– Statystyki aktywacji i wykorzystania PBT przez beneficjentów wskazują, że do 5 marca 2023 r. aktywowano 3,88 mln bonów, co stanowi ponad 87 proc. wszystkich wygenerowanych bonów. Pula ta obejmuje ponad 6,3 mln dzieci, w tym ponad 216 tys. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – informuje Wprost.pl Biuro Komunikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Z powyższych danych wynika, że część bonów nie została jeszcze wykorzystana. Resort informuje nas również, iż aktualna kwota płatności zrealizowanych przy udziale bonów wyniosła ponad 3 mld zł. Łącznie na program PBT przeznaczono ok. 4 mld zł. – Najwięcej środków pochodzących z płatności bonem trafiło do podmiotów turystycznych z województw: małopolskiego (640 mln zł), pomorskiego (525 mln zł) i zachodniopomorskiego (460 mln zł) – podaje nam ministerstwo.

Wciąż można jeszcze wykorzystać bon – na przykład kupić voucher o aquaparku, który wykorzystać będzie można w późniejszym terminie.

40 tys. transakcji bonem turystycznym w czasie ferii zimowych

Rodzice chętnie sięgali po bon turystyczny w ferie zimowe. Resort sportu i turystyki zdradził nam, że w okresie sześciu tygodni zimowego wypoczynku beneficjenci z całej Polski zrealizowali ponad 40 tys. transakcji bonem, a do podmiotów turystycznych w całej Polsce wpłynęły ponad 43 mln zł.

– Największy ruch turystyczny i największą liczbę płatności Polskim Bonem Turystycznym w okresie 16.01. – 26.02.2023 roku odnotowała Małopolska. Do podmiotów turystycznych z regionu podczas 6 tygodni zimowego sezonu wpłynęło 11 690 350 zł z tytułu płatności bonami – informuje ministerstwo.

– Na kolejnych miejscach znalazły się: województwo mazowieckie z kwotą 5 891 252 złotych, pomorskie – 4 292 541 zł i dolnośląskie – 4 191 454 zł. Ponad 3 miliony (3 139 298 zł) trafiły do przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, a z województw śląskiego i łódzkiego po ponad 2 miliony (odpowiednio: 2 000 982 i 2 342 071 zł) – dodaje.

