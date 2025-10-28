Prawo odkupu. Sporna działka pod CPK jednak wróci do zasobu KOWR?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane pod koniec 2023 roku przez Roberta Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) – sprawę opisał portal „WP”. Do transakcji miało dojść 1 grudnia 2023 roku, czyli w trakcie dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) poinformował wieczorem w poniedziałek na platformie X, że „Dyrektor Generalny KOWR wykona niezwłocznie prawo odkupu, jeśli ziści się którakolwiek z przesłanek zawartych w akcie notarialnym umowy sprzedaży”.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie działki pod CPK

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w połowie września złożyła spółka Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. – W treści zawiadomienia wskazano, że doszło do naruszenia przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i ustawy o CPK w związku z obrotem nieruchomością stanowiącą dawny majątek Zabłotnia – poinformował niezwłocznie prok. Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Chodzi o wyrażenie zgody niezgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ustawy o CPK i ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym przy przeniesieniu własności majątku Zabłotnia, znajdującego się pomiędzy Baranowem a Warszawą.

– Zdaniem zawiadamiającego m.in. osoby działające w imieniu KOWR Oddział w Warszawie wprowadziły władze spółki Centralny Port Komunikacyjny w błąd co do charakteru prawnego nieruchomości stanowiącej dawny majątek Zabłotnia, tj. podnosząc, że nieruchomość objęta jest roszczeniami, które miały uniemożliwiać przejęcie nieruchomości przez CPK – wyjaśniał prok. Piotr Antoni Skiba. Grozi za to kara od roku do 10 lat więzienia.

Kiedy można skorzystać z prawa odkupu?

Prawo odkupu to zastrzeżenie w umowie sprzedaży, które umożliwia sprzedawcy odzyskanie sprzedanej rzeczy w przyszłości poprzez oświadczenie woli. Taka transakcja jest możliwa w ciągu pięciu lat.

Przepis jest niezbywalne, to znaczy, że nie można go przenieść na inną osobę, oraz niepodzielny. Wykonanie prawa odkupu jest obwarowane obowiązkiem kupującego przeniesienia własności rzeczy z powrotem na sprzedawcę za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz poniesionych nakładów w granicach zwiększenia wartości.

Aby skorzystać z prawa odkupu, sprzedawca musi złożyć oświadczenie woli kupującemu.

Reakcja PiS na informacje o sprzedaży działki pod CPK

Robert Telus przekazał mediom, że nie miał żadnej wiedzy o transakcji sprzedaży działki przez KOWR firmie Dawtona, ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. Jak dodał, jest przeciwnikiem sprzedaży państwowej ziemi.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus, były szef Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), oraz Rafał Romanowski, były wiceszef MRiRW, zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy.

