Bon turystyczny powinien obowiązywać tylko w naszym kraju? Polacy nie mają wątpliwości

Wraz z końcem marca Polski Bon Turystyczny (PBT) przeszedł do historii. Przypomnijmy, że świadczenie to weszło w życie 1 sierpnia 2020 roku. Mogły z niego korzystać rodziny pobierające 500 plus, tyle, że w tym wypadku świadczenie nie było wypłacane w gotówce, a właśnie w formie bonu (jego wartość to 500 zł, w przypadku dziecka z niepełnosprawnością można otrzymać dodatkowy bon o takiej samej wartości). Bon turystyczny można było przeznaczyć np. na opłacenie noclegu czy imprezy turystycznej w Polsce. Transakcje bonem przyjmowały firmy, które zarejestrowały się na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną.

Bon turystyczny. Ilu skorzystało?

Z danych, które na początku marca podało nam Ministerstwo Sportu i Turystyki wynika, że na przestrzeni ostatniego 2,5 roku aktywowano blisko 4 mln bonów. – Statystyki aktywacji i wykorzystania PBT przez beneficjentów wskazują, że do 5 marca 2023 r. aktywowano 3,88 mln bonów, co stanowi ponad 87 proc. wszystkich wygenerowanych bonów. Pula ta obejmuje ponad 6,3 mln dzieci, w tym ponad 216 tys. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – informowało Wprost.pl Biuro Komunikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ostatnich dniach zwróciliśmy się resortu sportu i turystyki o finalne dane dotyczące wykorzystania bonu turystycznego. Przedstawiciel ministerstwa poinformował nas o pracach nad raportem podsumowującym funkcjonowanie świadczenia, w którym znajdą się takie dane.

Bon turystyczny tylko w Polsce? Wyniki naszego sondażu

Z sondażu Ariadna dla Wprost.pl wynika, że spośród respondentów, którym Polski Bon Turystyczny przysługiwał, skorzystało z niego 77 proc. ankietowanych.

Zapytaliśmy respondentów (zarówno tych, którym bon przysługiwał, jak i tych, którym nie przysługiwał), jak oceniają fakt, że ze świadczenia można było skorzystać jedynie na terenie naszego kraju. 69 proc. ankietowanych podobała się ta opcja, z czego 38 proc. oceniło ją „zdecydowanie pozytywnie", zaś pozostałe 31 proc. „raczej pozytywnie". Zaledwie 9 proc. badanych negatywnie oceniło możliwość wykorzystania bonu tylko w Polsce. 22 proc. respondentów nie miało w tej sprawie zdania.

W grupie osób, którym bon turystyczny się należał, aż 75 proc. pozytywnie oceniło fakt, że świadczenie można było wykorzystać w Polsce (43 proc. „zdecydowanie pozytywnie", 32 proc. "raczej pozytywnie"). Przeciwnego zdania był jedynie co dziesiąty uczestnik badania, zaś 15 proc. nie miało zdania.

Przypomnijmy, że Polski Bon Turystyczny miał być z jednej strony wsparciem dla polskich rodzin, ale też dla poszkodowanej wskutek pandemii koronawirusa branży turystycznej.

W badaniu Ariadna wzięło udział 1052 dorosłych osób (266 osobom przysługiwał Polski Bon Turystyczny). Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji badania 7-10 kwietnia br.

Czytaj też:

Polacy masowo rezerwują majówkowe wyjazdy. Ostatnia chwila na oszczędnośćCzytaj też:

Mateusz Morawiecki i Ministerstwo Sportu zareagowali na szokującą decyzję MKOl. „Nie ma powodu do zmiany”