Mieszkania w Krakowie. Tak wysokich cen jeszcze nie było

Ta wiadomość zaskoczyła wielu mieszkańców stolicy Małopolski. Nieruchomości w Krakowie są jednymi z najdroższych w Polsce, a średnia cena za metr kwadratowy przebiła kolejną magiczną granicę, zbliżając się do 15 tys. zł. Na tym jednak nie koniec obaw kupujących, którzy cały czas myślą o zakupie własnego M. Eksperci zapowiadają kolejne podwyżki cen mieszkań. A te zmieniają się już nie z kwartału na kwartał, ale z miesiąca na miesiąc.

Mieszkania w Krakowie, a ceny już warszawskie

Jak wynika z ostatnich badań dotyczących rynku nieruchomości, ceny mieszkań w największych polskich miastach znów poszybowały w górę. Rekordy cen odnotowano aż w dziesięciu aglomeracjach. Ku zaskoczeniu wielu specjalistów tej branży, największe wzrosty cen odnotowano nie w Warszawie, lecz w Krakowie, który już depcze stolicy po piętach, rywalizując z nią o palmę pierwszeństwa. W lipcu tego roku średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Krakowie przebiła pułap 14 tys. zł. Z kolei w sierpniu ceny wzrosły o kolejne 5 proc., teraz za nowe lokum deweloperskie trzeba średnio zapłacić 14 805 zł za mkw.

„Skąd wzięły się tak wysokie ceny nieruchomości w Krakowie?” – pytają internauci. Wielu z nich już nawet nie liczy na spadki cen mieszkań dostępnych na rynku. „Wzrost cen był wywołany przez ogromny, zamrożony na wiele miesięcy popyt, który został nagle uwolniony przez program „Bezpieczny kredyt 2 proc””. – twierdzą analitycy Expandera i Rentier.io. „Kolejnym powodem ożywienia na rynku nieruchomości jest obniżka stóp procentowych. Dzięki temu poprawiła się dostępność kredytów hipotecznych” — tłumaczą zgodnie eksperci.

Rynek nieruchomości w Krakowie. Sprzedaż ożywiła się w sierpniu

W podobnym tonie wypowiada się Paweł Podgórski, ekspert kredytowy Lendi. – Ceny mieszkań, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, stale ewoluują, co sprawia, że decyzja o zakupie mieszkania staje się coraz bardziej złożona – mówi w rozmowie z Wprost.pl. Nikt jednak nie wie jednak, jaka będzie skala kolejnych podwyżek nieruchomości. Dlatego wiele osób podjęło decyzję o zakupie mieszkania jeszcze w czasie letnich miesięcy.

„W samym tylko sierpniu firmy deweloperskie sprzedały niemal o połowę mieszkań więcej niż w ciągu ostatniego roku” — przekonują autorzy kolejnego badania. Wynika z niego, że niemal co piąty klient (21 proc.) zdecydował się na zakup mieszkania w przedziale 9-10 tys. zł za mkw. Dużym zainteresowaniem cieszyły się droższe lokale, na które zdecydowało się 60 proc. Co czwarty kupujący (27 proc.) wybrał apartament w cenie 10-12 tys. zł za mkw., a co trzeci nabywca (33 proc.) zdecydował się na zakup mieszkania w cenie 12-15 tys. zł za mkw. – czytamy w raporcie.

W tych dzielnicach jest najwięcej nowych inwestycji

Z danych wynika, że w ubiegłym roku w Krakowie sprzedano łącznie 7,8 tys. nowych mieszkań. Wówczas średnia cena metra kwadratowego w tym mieście przekraczała 11,8 tys. zł. Najwięcej lokali w stanie deweloperskim znalazło nabywców w dzielnicy Prądnik Biały. Na kolejnych miejscach znalazły się Krowodrza, Podgórze Duchackie, Płaszów. Dużym zainteresowaniem ze strony kupujących cieszyły się także: Bieżanów Prokocim, Prądnik Czerwony, Bronowice, Stare Miasto oraz Czyżyny. Najmniej nowych inwestycji miało miejsce w Swoszowicach.

Ożywienie na rynku nieruchomości w czasie wakacji wprowadziło wiele zmian w rankingu. W sierpniu ponad połowa ze sprzedanych mieszkań deweloperskich znalazła nabywców w czterech dzielnicach. Najwięcej klientów zdecydowało się na zakup mieszkania w dzielnicy Prądnik Biały. W tej północnej części dawnej stolicy Polski zostało sprzedanych 18 proc. nowych apartamentów. Na kolejnych miejscach znalazły się inne popularne części miasta: Mierzejowice (13 proc.), Podgórze (13 proc.) oraz Prądnik Czerwony (10 proc.).

Mieszkania w stolicy Małopolski. Najwyższe ceny są w tych dzielnicach

Jak wyliczyła agencja SonarHome we wrześniu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku spadła o niemal 10 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. „Najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Stare Miasto” – zaznaczają eksperci. Średnia cena mieszkania w tej części miasta wynosi obecnie ponad 16 tys. zł za mkw., jednak ceny, w zależności od ulicy, są bardzo zróżnicowane. Można znaleźć mieszkanie w cenie 11-12 tys. zł za mkw., zaś najdroższe oferty oscylują w granicach 27-30 tys. zł za mkw. kawalerki.

Dużym prestiżem wśród mieszkańców cieszy się także dzielnica Grzegórzki, gdzie średnia cena metra kwadratowego mieszkania wynosi 14 860 zł. Na trzecim miejscu podium uplasowała się dzielnica Zwierzyniec. Tam także trzeba głębiej sięgnąć do portfela, by nabyć swoje wymarzone M. Jak przekonują autorzy badania, średnia cena mieszkania w tej dzielnicy wynosi 14 158 zł za mkw.

Osoby poszukujące tańszych ofert nieruchomości najczęściej wybierają Wzgórza Krzesławickie, Swoszowice lub Nową Hutę. Za metr kwadratowy mieszkania w dzielnicy Wzgórza Krzesławickie trzeba średnio zapłacić 8636 zł. Zdaniem ekspertów w tym rejonie znajdziemy najtańsze mieszkania w mieście. Nieco drożej, bo 9583 zł za mkw. mieszkania trzeba zapłacić w dzielnicy Swoszowice. Z kolei z wydatkiem 9932 zł za mkw. powierzchni mieszkania muszą się liczyć klienci, którzy chcą zamieszkać w dzielnicy Nowa Huta. Najniższe ceny mieszkań w tych dzielnicach są ponad dwukrotnie wyższe niż kosztują najtańsze mieszkania na Śląsku.

