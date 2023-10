Zakaz handlu w niedzielę zostanie zniesiony? Różne koncepcje potencjalnych koalicjantów

W marcu br. minęło pięć lat od wprowadzenie ustawy ws. zakazu handlu w niedzielę. Ów zakaz był wprowadzany stopniowo, od marca do końca 2018 roku zakupy można było zrobić w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w 2019 roku już tylko w ostatnią. Od 2020 roku mamy zaledwie siedem niedziel handlowych w ciągu roku. Przypadają one w ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Zakaz handlu w niedzielę. Pomysły potencjalnych koalicjantów

Zakaz handlu w niedzielę od początku budził kontrowersje. Z różnego rodzaju sondaży wynika, że pomysłu tego nie akceptuje ponad połowa Polaków, zaś ok. jedna trzecia akceptuje wprowadzone pięć lat temu zasady.

Czy możliwa utrata władzy przez Prawo i Sprawiedliwość spowoduje powrót do zasad obowiązujących do lutego 2018 roku? Nie jest to wykluczone, bowiem kwestia handlu w niedzielę znalazła się w programie ugrupowań, które mają szanse na stworzenie nowego rządu. Występują jednak różnice co do szczegółów.

Powrotu do dawnych zasad chce Koalicja Obywatelska, ale z zagwarantowaniem pracownikom dwóch wolnych weekendów w miesiącu i premii za pracę w niedzielę. Jest to jeden ze "100 konkretów na 100 dni" ogłoszonych na początku września w Tarnowie.

– Zniesiemy zakaz handlu w niedziele, ale każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne – zapowiedziała największa formacja opozycyjna.

Z kolei Trzecia Droga chce powrotu do zasad obowiązujących między marcem a grudniem 2018 roku, czyli dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Praca w ostatni dzień tygodnia miałaby być dodatkowo płatna.

2,5 razy wyższe wynagrodzenie za pracę w niedziele proponuje Nowa Lewica. – Wprowadzimy 2,5 razy wyższe wynagrodzenie za pracę w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, a także prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu dla pracowników, którzy nie są obecnie objęci zakazem pracy w niedzielę – głosi Nowa Lewica.

Kto może prowadzić działalność w niedziele?

Przypomnijmy, że mimo zakazu handlu w niedzielę, działalność w ostatnim dniu tygodnia mogą prowadzić:

stacje benzynowe;



restauracje i bary;



kwiaciarnie;



piekarnie i cukiernie;



apteki;



lodziarnie;



sklepy, w których za ladą stoi właściciel;



lecznice dla zwierząt;



dworce i porty lotnicze;



kioski;



placówki pocztowe.