Ważny wyrok TK ws. podatku od miejsca w garażu. Podatnicy będą zadowoleni

W środę zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący opodatkowania miejsc postojowych w blokach. TK uznał, że interpretacja różnicująca stawki podatku od nieruchomości w zależności od tego, czy garaż przynależy do mieszkania, czy jest wyodrębniony (oddzielna księga wieczysta), jest niekonstytucyjna.

Uchwała NSA obowiązywała od ponad dekady

Takie rozróżnienie – jak przypomina Business Insider Polska – wprowadził w lutym 2012 roku Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z uchwałą NSA od miejsc przynależących do mieszkania wymierzany był niski podatek (max. 1 zł), a od miejsc w garażu, który był jedynie prawnie wyodrębniony aż 10 razy wyższą.

Podatnicy, którzy są właścicielami lokalu mieszkalnego oraz udziału w lokalu użytkowym (garażu wielostanowiskowym z prawem wyłącznego korzystania z oznaczonego miejsca postojowego) wystąpili ze skargą konstytucyjną, a wyrok TK był dla nich ostatnią deską ratunku.

Trybunał orzekł, że przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w pewnym zakresie są niezgodne z zasadami konstytucyjnymi. Są niezgodne w zakresie „w jakim umożliwiają na potrzeby podatku od nieruchomości uznanie wyodrębnionego garażu znajdującego się w budynku mieszkalnym, za «część budynku» o odmiennym niż mieszkalny charakterze".

Obecne przepisy jeszcze przez rok

Co istotne, TK orzekł, że zakwestionowane dziś przepisy tracą moc obowiązującą z upływem 31 grudnia przyszłego roku. W praktyce oznacza to, że jeszcze przez ponad rok przepisy mają być interpretowane zgodnie z uchwał NSA. W ten sposób Trybunał chce chronić gminy, do których trafiają wpływy z podatku od nieruchomości.

Z wyrokiem TK nie zgadza się prof. Rafał Dowgier z Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu w Białymstoku. Jego zdaniem, prawidłowa była wykładnia dokonana w uchwale NSA.

– TK uznał, że istotna jest funkcja. Tymczasem kategoria budynków mieszkalnych to nie jest kategoria budynków, które służą celom mieszkalnym, tylko kategoria, które w ten sposób zostały sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków. Nie sposób się zgodzić z wyrokiem TK, w którym lokal inny niż sklasyfikowany jako mieszkalny może być opodatkowany stawką właściwą dla mieszkań — podkreśla cytowany przez Business Insider Polska Dowgier.

Ekspert zwraca uwagę, że wykładnia TK prowadzi do wniosku, że bez względu na rodzaj budynku czy lokalu, jeśli służą one celom mieszkalnym, to zawsze powinny zostać opodatkowane według stawki mieszkalnej, choć taki lokal lub budynek w rozumieniu prawnym nie ma charakteru mieszkalnego.

– To jest wykładnia niedopuszczalna, bo nigdy do celów podatku od nieruchomości o charakterze budynku nie decydowało jego faktyczne wykorzystanie — ocenia Dowgier. – Skoro garaż wyodrębniony prawnie nie ma statusu lokalu mieszkalnego, to powinien być opodatkowany stawką właściwą dla budynków pozostałych — dodaje.

