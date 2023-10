Ceny paliw w górę. „95" najtańsza w woj. lubelskim

Analitycy e-petrol podkreślają, że zgodnie z ich przewidywaniami, w drugiej połowie października paliwa – z wyjątkiem autogazu – na stacjach zdrożały.

Paliwa drożeją. Wyjątkiem autogaz

– Ostatnie podwyżki w hurcie przeniosły się na rynek detaliczny, w efekcie czego zarówno benzyna Pb95, jak i olej napędowy kosztują o 5 groszy więcej niż przed tygodniem. Dziś za litr tych paliw płaci się odpowiednio 6,10 i 6,14 zł – podają eksperci e-petrol. – Stabilna pozostaje natomiast średnia ogólnopolska cena LPG, która wynosi 3,09 zł/l. – dodają.

Popularna „95" jest obecnie najtańsza na stacjach województwa lubelskiego, gdzie jej litr kosztuje przeciętnie 6,07 zł. Z kolei za olej napędowy najmniej za litr płacą tankujący w województwach: małopolskim, warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim (kosztuje 6,12 zł/l). Autogaz najtańszy jest natomiast na Górnym Śląsku, gdzie cena za litr wynosi 3,04 zł.

Tankowanie benzyny Pb95 kosztuje najwięcej na Dolnym Śląsku i Podlasiu (6,14 zł/l). W regionie tym najdroższy jest też autogaz (3,17 zł/l). Za olej napędowy trzeba natomiast najwięcej zapłacić w województwie lubuskim (6,30 zł/l).

Ceny dojdą do 7 zł?

Jakub Bogucki z e-petrol.pl przekonywał w rozmowie z TVN24, że prognozy w zakresie cen paliw do końca roku „są zwyżkowe". – Wprawdzie nie jest to zwyżka skokowa, ale jednak kierunek na plus w rejon może nawet 7 zł. Niestety, ceny będą nam rosnąć, to będzie się działo powoli, ale jednak będą odczuwalne na stacjach, tankowanie będzie droższe – mówi analityk e-petrol.

