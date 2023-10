Dino planuje otworzyć własne stacje paliw. Sieć marketów ma ambitne plany

Pomysł własnych stacji paliw prowadzonych przez sieć Dino powraca co jakiś czas niczym bumerang. Wiele wskazuje na to, że jedna z największych sieci marketów w Polsce wkrótce wprowadzi je w życie. Spółka poszukuje do pracy specjalisty, z kompetencjami w tym zakresie.

Stacje paliw przy marketach. Dino chce poszerzyć zakres działalności

Po raz pierwszy media informowały o tym pięć lat temu. To wówczas spółka Dino Oil uzyskała koncesję na obrót paliwami. Firma planowała różne scenariusze ekspansji na krajowym rynku. Jednym z pomysłów była budowa stacji benzynowych przy swoich marketach. Jak informuje portal wiadomoscihandlowe.pl uzyskane pozwolenie otwierało przed siecią sklepów możliwość otwarć sklepów w nowym formacie, czyli na stacjach paliw. „Kolejną opcją było uruchamianie stacji paliw na potrzeby własnych centrów logistycznych” — czytamy.

Kolejny raz sieć marketów wróciła do swoich planów w ubiegłym roku. W październiku spółka córka Dino Oil wystąpiła o zmianę koncesji na obrót paliwami ciekłymi, a w maju tego roku uzyskała pozytywną decyzję. Pozwolenie jest ważne do 31 grudnia 2030 roku. Firma może prowadzić obrót paliwami ciekłymi na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży przy wykorzystaniu kart paliwowych emitowanych przez spółkę Orlen. „Spółka może w ten sposób prowadzić obrót benzynami, olejami napędowymi i gazem płynnym LPG” – zaznacza portal.

Dino planuje otworzyć własne stacje paliw. Koncesja ważna do końca dekady

Jedna z pierwszych stacji może powstać w miejscowości Łobez, gdzie znajduje się piąte centrum dystrybucyjne należące do tej sieci handlowej. W koncesji wskazano jednak, że Dino może sprzedawać oleje napędowe przy wykorzystaniu stacji paliw ciekłych. W tym przypadku może chodzić o stację, która wykorzystywana jest na wewnętrzny użytek, by zatankować wyruszające w trasy samochody ciężarowe.

Zdaniem ekspertów branżowych następne stacje paliw ciekłych mogą powstać na pozostałych siedmiu centrach dystrybucji, a kolejne przy marketach tej sieci. Jak wynika z danych obecnie w Polsce działa ponad 170 stacji paliw należących do sieci handlowych, co stanowi niewielki odsetek przy niemal 8 tys. wszystkich stacji.

Kolejny etap działań Dino. Sieć marketów szuka specjalisty ds. paliw

O planowane stacje paliw przy sklepach Dino, których w Polsce jest już ponad 2,3 tys., coraz częściej dopytują także klienci marketów tej sieci w mediach społecznościowych. Internauci zastanawiają się już nie czy, ale kiedy spółka pójdzie w ślady konkurencji, która od lat posiada własne stacje benzynowe.

Dyskusja nabrała rozgłosu, gdy w sieci pojawiło się ogłoszenie dla specjalisty do spraw paliw. Będzie on odpowiedzialny m.in. za pomoc w projektach dotyczących rozwoju sieci Dino w obszarze stacji paliw, czy nadzór nad bezpiecznym funkcjonowaniem stacji.

Czytaj też:

Najbogatszy Polak, którego świat nie widział. Kim tak naprawdę jest Tomasz BiernackiCzytaj też:

Nie tylko Tomasz Biernacki z Dino. Oto najbardziej tajemniczy miliarderzy w Polsce