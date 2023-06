Nie tylko Tomasz Biernacki z Dino. Oto najbardziej tajemniczy miliarderzy w Polsce

W 1971 roku porwano Theo Albrechta, założyciela niemieckiej sieci Aldi. Był przetrzymywany przez bandytów przez 17 dni, wypuszczono go po wpłaceniu 3 mln dolarów okupu. Od tamtej pory zmarły w 2010 roku miliarder w ogóle nie pokazywał się publicznie. Ostatnie jego zdjęcie opublikowano właśnie w 1971 roku, dzień po porwaniu.

W 1987 roku w Niemczech doszło do kolejnej tragedii z udziałem najbogatszych. Porwano dzieci Antona Schleckera, twórcy gigantycznej sieci drogerii ze swoim nazwiskiem w nazwie. Miliarder zapłacił porywaczom 9,6 mln marek okupu, choć pieniądze wpłacał, kiedy dzieci już zdążyły się uwolnić. Sprawców skazano dopiero 11 lat po porwaniu.

Być może te dwie historie dotarły do Tomasza Biernackiego, że podobnie jak Albrecht czy Schlecker postanowił bacznie pilnować swojego życia prywatnego. Ale nie jest jedynym miliarderem, którego wizerunku nikt publicznie nie zna. Oto najbardziej tajemniczy milionerzy w Polsce.

1. Urszula Siecińska

Właścicielka rodzinnej firmy Suempol, czyli najstarszego w Polsce i jednego z największych na świecie przetwórców łososia. Historia marki sięga początków lat 70. Zysk z działającego wówczas w garażu zakładu mechanicznego przeznaczono na budowę pierwszych linii produkcyjnych do przerobu krewetek. Eksportowano je m.in. na stół belgijskiej rodziny królewskiej. Parę lat później głównym dobrem firmy stał się łosoś i jest tak niezmiennie aż do dziś. Produkty Suempol, także m.in. jako marki Norfisk bądź Marcel Baey trafiają już do ponad 50 krajów na całym świecie. Współcześnie firma osiąga obroty bliskie 1,2 mld złotych rocznie. Z majątkiem wycenianym na 933 mln zł zajęła 61.

Miejsce na tegorocznej liście 100 najbogatszych Polaków. Po wpisaniu jej imienia i nazwiska w Google wyświetli się dużo zdjęć. Ale nie Urszuli Siecińskiej, tylko jej córki Moniki Siecińskiej-Jaworowskiej, która kilka lat temu formalnie objęła fotel prezesa Suempolu.

2. Bogdan i Elżbieta Kaczmarkowie

Jedni z najbardziej tajemniczych bohaterów na naszej liście. Prowadzą dwie gigantyczne spółki meblowe, które co roku wypracowują kilka miliardów złotych przychodów. Większość z nich trafia do Ikei, a warunki umowy ze Szwedami Kaczmarek miał ponoć negocjować osobiście z założycielem legendarnej firmy, zmarłym w 2018 roku Ingvarem Kampradem.

Poza meblami małżeństwo zainwestowało też w ubrania. To do nich należy znana marka odzieżowa Big Star, którą Kaczmarek założył z pomocą szwajcarskiego funduszu w 1990 roku. Dzisiaj sieć liczy już ponad 200 sklepów w całej Polsce. Z majątkiem wycenianym na 1,8 mld zł zajęli 24. miejsce na tegorocznej Liście 100 najbogatszych Polaków.

3. Tadeusz Chmiel

Jeden z najbardziej tajemniczych bohaterów listy 100. Nie udziela się publicznie, nie daje wywiadów, mało kto wie, jak wygląda. W latach 80. sprzedawał pierwsze meble w geesach i na okolicznych jarmarkach. Jego założenie było proste: dać Polakom tanie meble. Tańsze niż jakakolwiek konkurencja. Kiedy jego największy rywal, czyli szwedzka Ikea, otwierał w 1992 r. swój pierwszy polski salon, Chmiel ruszał z własną meblarską firmą. Prosta nazwa: Black Red White miała uwieść rodaków swoim zagranicznym brzmieniem. Dzisiaj Chmiel sprzedaje co roku meble warte grubo ponad półtora miliarda złotych.

Firma od lat boryka się z problemami finansowymi, dlatego Chmiel stracił miejsce w gronie 100 najbogatszych. Ostatnio na naszej liście pojawił się w 2019 roku. Z majątkiem wycenianym na 829 mln zł zajął wtedy 49 miejsce.

4. Edgar Łukasiewicz

Podobnie jak Tadeusz Chmiel na naszej liście 100 najbogatszych wystąpił ostatni raz w 2019 r. Z majątkiem wycenianym na 423 mln zł zajął 95 miejsce. Jego ojciec, Mariusz Łukasiewicz, zasłynął jako twórca Lukasa, największego pośrednika na rynku kredytów ratalnych, oraz Lukas Banku i Euro Banku. Zmarł nagle w 2004 r. na zawał serca. Majątek w wieku 11 lat odziedziczył po nim syn Edgar. Dzisiaj ten 26-latek to najmłodszy bohater Listy 100 najbogatszych „Wprost”. Niewiele jednak o nim wiadomo. Nie udziela wywiadów, nie pokazuje się publicznie.

5. Heronim Ruta

Kiedyś jeden z najbliższych współpracowników Zygmunta Solorz. Poprzez cypryjską spółkę Sensor Overseas kontrolował niecały 10 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu. Ale w 2018 roku postanowił sprzedać swoje udziały.

Ruta ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Zaczynał od stażu w Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit Erg. Później nadzorował budowę doświadczalnego wagonu do wykrywania ultradźwiękami pęknięć w szynach. Projektował również elektrykę hotelu Marriott w Warszawie i sieć nadajników dla Telewizji Polsat. O Rucie wiadomo niewiele. Stroni od życia publicznego, nie występuje w mediach, nie udziela wywiadów. Jego syn, 42-letni Szymon Ruta, jest uznanym kierowcą rajdowym. Heronim Ruta ostatni raz pojawił się na naszej liście w 2019 r. Z majątkiem wycenianym na 1,4 mld zł zajął 27 miejsce.

