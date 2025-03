Będzie trudniej wycofać się z PPK? Ministerstwo potwierdza planowane zmiany

Na początku marca Business Insider Polska poinformował, że rząd planuje zmiany w funkcjonującym od 2019 roku programie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Mają one na celu przede wszystkim zwiększenie partycypacji i rozwój rynku kapitałowego. Rozważane jest m.in. poszerzenia katalogu inwestycji funduszy PPK, o np. fundusze infrastrukturalne, private equity czy REIT-y, ale też częstszy automatyczny zapis pracowników.

Zgodnie z obecnymi zasadami, pracownicy są automatycznie zapisywani do programu co cztery lata. Po zmianach autozapis ma odbywać się co dwa lata. Tym samym pracownicy, którzy nie będą zainteresowani udziałem w PPK będą musieli częściej niż dotychczas pamiętać o ponownym złożeniu rezygnacji (po raz ostatni działo się to w 2023 roku).

Zmiany w PPK. Ministerstwo potwierdza

Prace nad zmianami w programie potwierdziło w komentarzu dla „Wprost" Ministerstwo Finansów. – Ministerstwo Finansów otrzymało od organizacji i instytucji rynku finansowego propozycje zmian w ustawie o PPK, mające na celu rozwój polskiego rynku kapitałowego – informuje naszą redakcję biuro prasowe resortu finansów, przyznając, że dotyczą one wymienionych wyżej zagadnień.

– Obecnie trwają szczegółowe analizy zgłoszonych propozycji odnośnie możliwości prowadzenia nad nimi dalszych prac legislacyjnych, w tym ich możliwego wpływu na sektor. Po zakończeniu tego etapu i w zależności od wyniku oceny wpływu, zostaną podjęte decyzje co do dalszych prac. Na obecnym etapie nie jest możliwe wskazanie terminu – dodaje ministerstwo.

Z danych przekazanych „Wprost" przez Polski Fundusz Rozwoju wynika, że w PPK uczestniczyło pod koniec lutego prawie 3,8 mln pracowników. – W Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczy już 3,77 mln osób (stan na 24.02.2025 r.), a wartość aktywów netto (WAN) wynosi 33,38 mld zł. To oznacza dynamiczny wzrost zarówno liczby uczestników (tylko w ostatnim miesiącu do PPK dołączyły 44 000 nowe osoby), jak i wartości aktywów, co potwierdza rosnące zaufanie do programu – poinformowała nas Marta Damm- Świerkocka, członek zarządu PFR Portal PPK sp. z o.o.

Pytana o to, ilu uczestników rezygnuje z programu, przedstawicielka PFR podkreśla, że jest to nieliczne grono. – Zdarzają się rezygnacje, bo takie rozwiązanie dopuszczają zasady programu, mają one jednak charakter incydentalny. Na koniec 2024 r. niespełna 2 proc. uczestników programu posiadało rachunki z zadeklarowaną rezygnacją z dokonywania wpłat do PPK – podała Damm-Świerkocka.

