Bezpieczny Kredyt 2 proc. Zawarto prawie 28 tys. umów

– Medialne doniesienia o potencjalnym wstrzymaniu programu BK2% w 2024 roku nie spowodowały zwiększonego napływu wniosków. Lekkie hamowanie l. wniosków t/t, przyspiesza liczba zawieranych umów – napisała na platformie X (dawniej Twitter) wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. Coraz więcej umów

Z danych przedstawionych przez wiceszefową ZBP wynika, że do 26 października podpisano 27696 umów, co oznacza, że w ciągu tygodnia liczba umów wzrosła o 3410. Liczba wniosków wyniosła natomiast 62929, co oznacza tygodniowy wzrost o 2730. Z kolei liczba założonych kont mieszkaniowych to 3860 (wzrost o 183 w ujęciu tydzień do tygodnia).

Przed tygodniem wiceprezes ZBP podała, że wartość zawartych umów w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. to 9,7 mld zł, a średnia wartość umowy to 399,4 tys. zł.

1 listopada miną cztery miesiące od wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Wprowadziła ona program „Pierwsze Mieszkanie", którego częścią jest Bezpieczny Kredyt 2 proc. O kredyt ten mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie mogą posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach – maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł. Drugim filarem programu jest konto mieszkaniowe, czyli oprocentowanie na zasadach oferowanych przez bank, jak przy zwykłym rachunku oszczędnościowym. W przeciwieństwie jednak do zwykłego konta, zysk jest zwolniony z tzw. podatku Belki.

