Prawie 25 tys. umów w ramach Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Podano średnią wartość umowy

Na początku listopada miną cztery miesiące od uruchomienia programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. O kredyt ten mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie mogą posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. Podpisano prawie 25 tys. umów

Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach – maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł.

Z informacji przekazanych przez wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszki Wachnickiej wynika, że średnia wartość umowy zawartej w ramach Bezpiecznego Kredytu 2 proc. na zakup mieszkania to prawie 400 tys. zł.

– Wartość zawartych umów w ramach programu bezpieczny kredyt to jest 9,7 mld zł, średnia wartość umowy już w tej chwili wynosi blisko 400 tys. zł, dokładnie 399,4 tys. zł – powiedziała wiceszefowa Związku Banków Polskich.

Wachnicka poinformowała, że zgodnie z danymi na 19 października br. podpisano 24 tys. 286 umów w ramach Bezpiecznego Kredytu 2 proc.

Drugim filarem Bezpiecznego Kredytu 2 proc. jest „Konto Mieszkaniowe", czyli oprocentowane na zasadach oferowanych przez bank, jak przy zwykłym rachunku oszczędnościowym. W przeciwieństwie jednak do zwykłego konta, zysk jest zwolniony z tzw. podatku Belki. Z danych przekazanych przez wiceprezes ZBP wynika, że do tej pory założono 3 tys. 677 takich kont, na których zgromadzono 12 mln zł, co oznacza, że średnio na jednym rachunku zgromadzono 3,3 tys. zł.

Kredyt w ofercie banków

Obecnie Bezpieczny Kredyt 2 proc. oferują:

Alior Bank



Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS



Bank Ochrony Środowiska



Bank Pekao



Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie



Bank Spółdzielczy w Brodnicy



Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie



mBank



PKO Bank Polski



SGB-Bank S.A. i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem



VeloBank



Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie.



