Nie tylko „Bezpieczny kredyt”. Prawie 3 tys. osób założyło „Konto mieszkaniowe”

Program „Bezpieczny kredyt 2 proc”. wystartował na początku lipca. Jest on w ofercie 12 banków, a jedna instytucja finansowa zadeklarowała chęć przystąpienia do niego. Od tego czasu złożono 67 814 wniosków kredytowych, które przełożyły się na 20 905 umów. Średnia kwota kredytu to 397,3 tys. zł.

„Konto mieszkaniowe” – co to jest?

Drugim komponentem programu zachęcającego do nabywania mieszkań jest „Konto mieszkaniowe”. Może je otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania ani domu. W programie może także wziąć udział osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką dzieci.

Mieszkanie nie może być większe niż:

50 m 2 w przypadku 2 dzieci

w przypadku 2 dzieci 75m 2 w przypadku 3 dzieci

w przypadku 3 dzieci 90 m 2 w przypadku 4 dzieci

w przypadku 4 dzieci bez ograniczeń w przypadku 5 lub większej liczby dzieci.

Każdemu oszczędzającemu zostanie naliczona, co roku, specjalna Premia Mieszkaniowa. Będzie ona równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Premia naliczana jest corocznie i wypłacana jednorazowo. W każdym roku wybierany jest wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego.

Oszczędności są dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki są zwolnione z podatku Belki.

Ponad 3 tys. „Kont Mieszkaniowych”

Od startu programu założono 3 467 „Kont Mieszkaniowych”, na których zgromadzono 11,469 mln zł (średnia kwota na koncie to ponad 3,3 tys. zł). Obecnie instrument ten ma w swojej ofercie trzy banki: Alior Bank, Bank Pekao oraz PKO Bank Polski.

– Z tygodnia na tydzień przybywa ok. 3 tys. podpisanych umów. Kwota udzielonych kredytów przekroczyła już 8,3 mld zł, więc przez cały okres wsparcia państwo dopłaci do nich prawie 3,3 mld zł – powiedział w rozmowie z PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

„Konto Mieszkaniowe” to instrument dla osób, które planują zakup mieszkania w perspektywie następnych kilku lat. Można je założyć od 13 do 45 roku życia. Jego otwarcie mogą też przemyśleć rodzice – dla swoich dzieci.

