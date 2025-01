Prawie 150 tys. seniorów zrezygnowało z 13. i 14. emerytury. Pojawiła się lepsza opcja

Już za nieco ponad miesiąc przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z rządowych prognoz wynika, że w tym roku świadczenia mogą wzrosnąć o 5,42 proc. Jeśli tak się stanie, to minimalna emerytura wzrośnie wówczas z dotychczasowych 1780,96 do 1877,49 zł brutto. Taka będzie również kwota dodatków, takich jak 13. i 14. emerytura.

„Trzynastki" już po raz siódmy zostaną wypłacone w kwietniu. Trafią one do wszystkich osób, które będą mieć na 31 marca prawo do wypłaty emerytury. Z kolei wypłata „czternastek" nastąpi najprawdopodobniej jesienią. Świadczenie to jest wypłacane od 2021 roku i w odróżnieniu od 13. emerytury nie trafia do wszystkich seniorów. Dodatek w pełnej kwocie trafia do osób, których emerytura nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. Dla pozostałych przewidziano mechanizm „złotówka za złotówkę". Minimalna 14. emerytura, jaka zostanie wypłacona wyniesie 50 zł brutto i będzie wypłacona osobom, których świadczenie nie przekracza ok. 4,7 tys. zł brutto.

Lepsza opcja niż 13. i 14. emerytura

Tymczasem rośnie grono seniorów, którzy rezygnują z 13. i 14. emerytury. Chodzi o osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, jednak nie przeszły na świadczenie, ale zdecydowały się dalej pracować. W takiej sytuacji mogą skorzystać z wprowadzonej w ramach Polskiego Ładu ulgi podatkowej tzw. PIT-0 dla seniora. Za sprawą ulgi seniorzy zyskują zwolnienie od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85 tys. 528 zł rocznie.

Z danych Ministerstwa Finansów, które przytacza „Fakt" wynika, że w zeszłym roku na taką opcję zdecydowało się ponad 144 tys. osób. To wyraźnie więcej niż w 2023 roku, gdy PIT-0 zamiast emerytury wybrało 130 tys. emerytów.

Z wyliczeń gazety wynika, że osoba, która otrzymuje płacę minimalną (od stycznia jest to 4666 zł brutto) na PIT-0 zyska w tym roku 1836 zł, podczas gdy dzięki 13. i 14. emeryturze jej budżet zwiększy się w sumie o ponad 3000 zł netto. Zatem w tym przypadku PIT-0 dla seniora może się okazać zbyt skromną zachętą do dłuższej pracy. Im jednak ktoś lepiej zarabia, tym ulga podatkowa może się okazać bardziej korzystna. W przypadku osób zarabiających 6000 zł brutto roczny zysk z PIT-0 to niemal 3500 zł, a wśród yych co zarabiają 7000 zł brutto – 4740 zł.

Ulga PIT-0 to obecnie jedna z niewielu zachęt do dłuższej aktywności zawodowej, jaka znajduje się w polskich przepisach.

Czytaj też:

Od marca seniorzy mogą otrzymać ponad 6,5 tys. zł miesięcznie. Jest kluczowy warunekCzytaj też:

Całe życie ciężko pracowali. Teraz toną w długach