Całe życie ciężko pracowali. Teraz toną w długach

Polscy emeryci nie mają łatwo. Większość z nich ciężko pracowała całe zawodowe życie, a na jesień życia przychodzi im żyć z niskiej, czasem głodowej wręcz emerytury. Przeciętny dług osoby powyżej 65. roku życia wynosi ponad 32 tys. zł. Jakie są przyczyny rosnącego zadłużenia i jak seniorzy planują poprawić swoją sytuację finansową?

Zadłużenie seniorów wyraźnie rośnie

Zaległe zadłużenie osób w wieku 65+ wzrosło w 2024 r. o kolejny 1 mld zł, osiągając blisko 12 mld zł – wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Warto zauważyć, że wzrost obserwujemy drugi rok z rzędu.

W grupie dłużników znajduje się ponad 370 tys. seniorów, a przeciętna wartość zadłużenia wynosi już 32 247 zł. Wzrost długu dotyczy zarówno kredytów i pożyczek, jak i bieżących zobowiązań, takich jak czynsze, rachunki za media czy opłaty telekomunikacyjne.

Emeryci nie spłacają kredytów i pożyczek

Choć liczba niesolidnych dłużników spadła o ponad 24 tys. osób, przeciętna wartość przeterminowanego zadłużenia na jednego seniora wzrosła o 2 854 zł. Jednocześnie zmniejszyła się liczba seniorów posiadających zaległości kredytowe i pozakredytowe – obecnie wynosi ona około 55,8 tys. osób.

Warto zauważyć, że zaległości z tytułu opłat za media, czynsze czy usługi telekomunikacyjne zmniejszyły się o 27 mln zł (spadek o 0,5 proc.). Jednak zadłużenie związane z niespłaconymi kredytami i pożyczkami wzrosło o 356,6 mln zł, osiągając 7 mld zł.

Seniorzy pełni pesymizmu

Grupa osób powyżej 65. roku życia wykazuje największy pesymizm, jeśli chodzi o ocenę swojej sytuacji finansowej. Aż 39 proc. seniorów uważa, że ich kondycja finansowa pozostanie bez zmian, 22 proc. przewiduje niewielkie pogorszenie, a co szósty obawia się znaczącego pogorszenia. Tylko 8 proc. seniorów liczy na poprawę swojej sytuacji.

Jak seniorzy planują radzić sobie z problemami finansowymi?

Blisko połowa seniorów (49 proc.) zamierza ograniczyć wydatki do minimum, rezygnując z zakupów impulsywnych i zbędnych. 36 proc. planuje optymalizować swoje koszty, korzystając z promocji i tańszych ofert. Oszczędności chce gromadzić co piąty senior, choć w porównaniu do innych grup wiekowych, ten odsetek jest zdecydowanie niższy.

Starzenie się społeczeństwa a rosnące wyzwania

Proces starzenia się polskiego społeczeństwa postępuje. W 2023 r. liczba osób w wieku 65+ wzrosła o 197 tys., osiągając 7,5 mln, co stanowi ponad 20 proc. populacji. To efekt zarówno wydłużającej się średniej długości życia, jak i niskiej dzietności. W obliczu tych demograficznych zmian oraz rosnącego zadłużenia, wyzwania finansowe tej grupy społecznej będą nabierać coraz większego znaczenia.

