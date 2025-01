Ile Sapkowski zarobił na nowym „Wiedźminie”? 10 najlepiej zarabiających pisarzy

Najlepiej zarabiającym polskim pisarzem 2024 r. był Remigiusz Mróz, który w zasadzie od 5 lat z jedną krótką przerwą utrzymuje się na pierwszym miejscu naszego zestawienia. W zeszłym roku pochwalił się swoim czytelnikom, że sprzedał już w sumie ponad 10 mln swoich książek. Jeszcze wcześniej przyznał, że swój pierwszy milion na książkach zarobił przed trzydziestką. 15 stycznia tego roku skończył 38 lat.

Czy Mróz kiedykolwiek się Polakom znudzi?

– Pewnie kiedyś tak. Ale proszę pamiętać, że kiedyś nie było w ogóle czegoś takiego jak polski kryminał – mówi krytyk i aktywista literacki Szymon Kloska.

– Już w III RP przez jakąś dekadę czytaliśmy głównie zagraniczne kryminały tłumaczone na polski. Potrzeba stworzenia u nas tego gatunku więc była. I zaczął ją realizować Marek Krajewski, który przywrócił kryminał retro polszczyźnie. Historia polskiego kryminału jest jedną z najbardziej spektakularnych, jak od zera stworzyliśmy potężną gałąź czytelnictwa. Ale nie jest też jedyną. Podobnie było przecież z literaturą dziecięcą, która dzisiaj sprzedaje się w milionowych nakładach, wydawnictwa zgarniają za nią prestiżowe międzynarodowe nagrody. A w latach 90. też niczego nie było – kaczor Donald i żółw Franklin – tłumaczy.

Jacek Dehnel: Polscy pisarze są systemowo krzywdzeni i wykorzystywani

Ten sukces polskiej literatury dziecięcej widać też w rankingu najlepiej zarabiających pisarzy i pisarek. Zaraz po Mrozie, na drugim miejscu, uplasowała się Anita Głowińska od Kici Koci. Na ostatnim miejscu podium znalazł się Andrzej Sapkowski, ale tuż za nim kolejna autorka dziecięca, czyli Marta Galewska-Kustra od Pucia.

Fenomen „Chłopek”

Pierwszą piątkę zamyka Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka słynnych „Chłopek. Opowieści o naszych babkach”. Chociaż książka została wydana jeszcze w maju 2023 r., to i tak była nadal bestsellerem za zeszły rok. Kilka miesięcy temu wydawnictwo Marginesy poinformowało, że „Chłopki” rozeszły się już w sumie w ponad 500 tys. egzemplarzy.

– Skala tego fenomenu jest na pewno zaskoczeniem. Książka odpowiedziała na jakąś potrzebę, jakiś głód historii. Ludzie chcą wiedzieć o swoich prawdziwych korzeniach, nie tych arystokratycznych, udawanych. Kuciel jest świetną reporterką. Stworzyła książkę-lustro, w którym każdy może się przejrzeć – mówi Kloska

On sam obserwował fenomen „Chłopek” z bliska.

– Na dyskusje wokół tej książki przychodziło kilka razy więcej czytelników niż normalnie. Ludzie byli do tych spotkań świetnie przygotowani. W dosłownym tego słowa znaczeniu, bo czytelniczki przynosiły ze sobą na spotkania artefakty z książki – korale, chusty. Trudno sobie wyobrazić inną lekturę z ostatnich lat, która poruszałaby w społeczeństwie tak osobiste struny w tak uniwersalny sposób – dodaje krytyk.

Zdaniem Piotra Dobrołęckiego, dodatkowego kopa sprzedażowego „Chłopkom” mógł dać też film „Chłopi” – polski kandydat do Oscara, produkcja która miała swoją premierę kilka miesięcy po książce Kuciel-Frydryszak.

– Niektórzy myśleli, że książka ma coś wspólnego z filmem, ale potem pewnie szybko zdali sobie sprawę, że to dwie różne rzeczy – mówi redaktor naczelny Magazynu Literackiego „Książki”.

Jak liczyliśmy

Układając ten ranking, posłużyliśmy się danymi z agencji badawczej Nielsen, która obejmuje już ok. 50 proc. polskiego rynku książki. Niestety z Nielsenem nie współpracuje kilku dużych sprzedawców, jak choćby Empik czy Bonito. Przyjęliśmy, że tak rozpoznawalni pisarze, jak Sapkowski, Mróz czy Barlińska mają lepszy procent od sprzedaży niż zwykły autor. Dlatego w wyliczeniach uznaliśmy, że do pisarza czy pisarki może trafić nie od 8 do 15 proc. ceny hurtowej, a ceny okładkowej książki. Choć należy pamiętać, że to jedynie gruby szacunek, bo po pierwsze żadna instytucja w kraju nie ma wiedzy, kogo i co czytają Polacy, a po drugie kwestia umów autorskich jest objęta tajemnicą, a każdy pisarz ma indywidualną metodę rozliczeń z wydawnictwem.

Co ciekawe, spośród 10 najlepiej zarabiających autorów, aż 8 to kobiety. Piszących mężczyzn mamy tylko dwóch: Remigiusza Mroza i Andrzeja Sapkowskiego. Najchętniej kupowaną kategorią były książki dla młodzieży oraz te dla dzieci.

Poniżej publikujemy jedynie pierwszą dziesiątkę najlepiej zarabiających pisarzy i pisarek w Polsce. Pełne zestawienie kolejnych nazwisk oraz najlepiej sprzedających się książek dla dorosłych czy dla dzieci, jest dostępne w płatnej wersji rankingu dla naszych subskrybentów.

10 najlepiej zarabiających pisarzy

Miejsce Autor Gatunek Ile mogli zarobić 1 Remigiusz Mróz Kryminał/sensacja/thriller 2 015 103,94 zł 2 Anita Głowińska Literatura dziecięca 1 837 644,97 zł 3 Andrzej Sapkowski Science fiction/fantasy 1 323 332,53 zł 4 Marta Galewska-Kustra Literatura dziecięca 1 097 401,20 zł 5 Joanna Kuciel-Frydryszak Reportaż/literatura faktu 914 977,17 zł 6 Barbara Supeł Literatura dziecięca 817 543,53 zł 7 Aleksandra Negrońska Young Adult 557 672,96 zł 8 Weronika Marczak Young Adult 518 873,69 zł 9 Maria Krasowska Young Adult 385 873,73 zł 10 Katarzyna Barlińska (Pizgacz, vel P.S. Herytiera) Young Adult 373 719,41 zł

