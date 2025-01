Czipowa kurtyna, bunt wokół CPK i 20 najlepiej zarabiających pisarzy. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Czipowa kurtyna”. – Ograniczenie eksportu amerykańskich czipów to próba uniemożliwienia tworzenia w Polsce najnowszych systemów AI – mówi prof. Piotr Sankowski w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Polskie megalopolis”. We wsiach, które mają zniknąć pod CPK, wrze. Mieszkańcy mają żal do polityków, którzy jako opozycja obiecywali im co innego. – Nie sprzedamy się za bezcen – zapowiada jeden z bohaterów tekstu Piotra Barejki.

„Najlepiej (nie)zarabiający pisarze”. Milionerzy z przygotowanej przez Szymona Krawca Listy najlepiej zarabiających pisarzy to zaledwie garstka, bo z samego pisania książek w Polsce przeżyć, a nawet wyżyć się nie da.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Rząd nie zadbał o negocjacje”. – Jeżeli szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego zajmuje się publicystyką, a nie kontrwywiadem, ma to wpływ na ocenę naszej wiarygodności – komentuje dla Elizy Olczyk sprawę amerykańskich czipów Janusz Cieszyński.

„Unia zaczyna rozumieć naszą sytuację”. Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA, ujawnia w rozmowie z Magdaleną Frindt, jakie koszty pochłonęło uszczelnienie zapory na granicy z Białorusią i odpowiada na zarzuty Agnieszki Holland.

„Krzywe zwierciadło kampanii”. Politolog dr hab. Olgierd Annusewicz w tekście Magdaleny Frindt szacuje skutki decyzji Krzysztofa Stanowskiego o starcie w wyborach prezydenckich.

„Teraz mamy neocenzurę”. Poszedłem mówić o Papieżu, a dostałem wp…dol, jakbym był zausznikiem Kaczyńskiego – mówi Muniek Staszczyk o niedawnej wizycie w TV Republika w wywiadzie Katarzyny Burzyńskiej-Sychowicz.

„Depresja przedsiębiorcy”. – Stany depresji z powodu braku płynności finansowej są mi doskonale znane. Destrukcja wtedy zdecydowanie wygrywa z konstrukcją – ostrzega Krzysztof Oppenheim w rozmowie z Krzysztofem Budką.

„Nie planowałem kariery politycznej”. Leszek Balcerowicz wspomina czas, gdy obejmował funkcję w rządzie Mazowieckiego: – Ewa, moja żona, zdecydowanie się temu sprzeciwiła.

„Prognozy gospodarcze 2025”. Zmiana władzy w USA mocno zdynamizowała gospodarcze scenariusze. – Od euforii do rozpaczy. I tak ten świat będzie teraz wyglądać – komentuje analityk Piotr Kuczyński w tekście Szymona Krawca.

„Turboinauguracja”. W błysku fleszy Donald Trump zapowiedział „rewolucję zdrowego rozsądku”. To powinna być przestroga dla politycznych elit w Europie – podsumowuje Jakub Mielnik.

„Tusk o Europie mówi Trumpem”. Kiedyś Tusk mówił z przekąsem, że jeden Donald w polityce wystarczy. W Parlamencie Europejskim pokazał jednak, że czasy się zmieniły – analizuje Jakub Mielnik.

„Reklamy alkoholu nie wchodzą w grę”. – Nie uzależniłam się, bo miałam postawę „zrobić wszystko to, czego oni nie zrobili”. Przeżycia związane z alkoholem w rodzinie bardzo mnie usztywniły – mówi Paulinie Sosze-Jakubowskiej Ryfa Ri, raperka.

„Pisanie jak pańszczyzna”. – Jeśli chcemy, żeby polska literatura trwała, a sztafeta pokoleń szła dalej, to musimy po prostu dać na to trochę pieniędzy – postuluje w wywiadzie Szymona Krawca pisarz Jacek Dehnel.

Czytaj też:

Lichota: Wolę oglądać aktorów, o których życiu prywatnym mniej wiemCzytaj też:

Zmarł Jan Hernik. Jego żona niedawno mówiła: „Dziękujemy za każdy dzień”