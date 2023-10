Dziś i jutro placówki Biedronki czynne dłużej. Specjalna promocja na znicze

– Dzień Wszystkich Świętych to wyjątkowa okazja, by spotkać się z przy grobach rodziny i znajomych. Biedronka wspiera klientów w przygotowaniach do kultywowania tej szczególnej tradycji i w dniach poprzedzających święto wydłuża godziny pracy sklepów – informuje Biedronka w komunikacie prasowym.

Sklepy Biedronki czynne minimum do 23.00

W poniedziałek 30 października, zakupy będzie można zrobić do godziny 23.00 lub dłużej w 2650 placówkach Biedronki. Z kolei we wtorek 31 października liczba takich placówek wzrośnie do 2649. – Dzięki temu udogodnieniu każdy z pewnością zdąży nabyć znicze, kwiaty oraz inne niezbędne artykuły – podkreśla sieć.

W związku z dniem Wszystkich Świętych, Biedronka przygotowała dla klientów specjalne okazje zakupowe, szczególnie dotyczące zniczy. – W poniedziałek 30 października od godziny 20:00 do zamknięcia będzie można skorzystać z promocji 1+1 na wybrane znicze z kartą Moja Biedronka lub z aplikacją mobilną, gdzie przy zakupie dwóch produktów, kupujący otrzyma za darmo najtańszy z nich. Promocja obowiązuje na znicze: z wkładem olejowym 160 g, z wkładem parafinowym 60 g, z wkładem parafinowym 160 g oraz z wkładem parafinowym 250 g. Dzienny limit wynosi 24 produkty – informuje Biedronka.

Dodatkowo do 31 października lub do wyczerpania zapasów wszystkie pozostałe rodzaje zniczy można nabyć w promocji 5+2 gratis, gdzie przy zakupie siedmiu, dwa najtańsze klient otrzyma gratis. Produkty można mieszać dowolnie.

– Zawsze staramy się dopasować do oczekiwań naszych klientów, by umożliwić im łatwy dostęp do niezbędnych artykułów, kiedy tylko tego potrzebują. W związku z tym sieć Biedronka wydłuża godziny pracy sklepów 30 i 31 października. W tym czasie przygotowujemy się do obchodów dnia Wszystkich Świętych oraz spotykamy się przy grobach. Dla komfortu klientów Biedronka chce zapewnić jeszcze więcej czasu na spokojne zakupy – komentuje Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka.

1 listopadawszystkie sklepy Biedronki będą nieczynne.

