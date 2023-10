W Kauflandzie nie zapłacisz BLIK-iem. Mamy komentarz sieci

– Czy wiecie że niemiecki kaufland nie wspiera płatności BLIKmobile tylko dlatego że jest to w pełni polski, zdobywający nagrody i popularność w całej Europie system płatności zbliżeniowych. W sumie to logiczne c`nie – napisał na platformie X (dawniej Twitter) jeden z internautów.

W Kauflandzie nie zapłacisz BLIK-iem

Jak zauważa serwis tofakty24.pl, opcja płatności, jaką jest wygenerowany w aplikacji bankowej kod BLIK, w ostatnich latach zyskuje na popularności. Jest dostępny dla każdego, kto ma na telefonie pobraną aplikację mobilną swojego banku i chce szybko oraz sprawnie zapłacić za zakupy. Do realizacji tego sposobu płatności nie jest potrzebna karta płatnicza ani portfel. W dzisiejszych czasach – gdy prędzej zapomnimy portfela niż telefonu – to rozwiązanie niezwykle wygodne. Może się również przydać w sytuacji, gdy np. podczas spaceru z psem, czy biegania, zdecydujemy się wstąpić do pobliskiego sklepu, a portfel został w domu.

Serwis zwraca uwagę, że większość marketów posiada opcję płacenia w ten sposób. Takiej możliwości nie ma w placówkach sieci Kaufland.

Komentarz sieci

Zwróciliśmy się do sieci w tej sprawie. Odpowiedź jaką otrzymaliśmy przynosi dobrą i złą nowinę. Płatność BLIK-iem będzie możliwa, ale trzeba będzie na to jeszcze trochę poczekać.

– Pracujemy nad tym, aby umożliwić naszym klientom dokonywanie płatności za pomocą BLIK. Projekt ten wymaga wielu przygotowań i inwestycji – w tym celu poczyniliśmy już konkretne kroki, tj. dokonaliśmy niezbędnej wymiany systemu kasowego oraz terminali. W przyszłym roku planujemy testy i udostępnienie usługi dla naszych klientów – informuje Wprost.pl biuro prasowe sieci Kaufland.

– W sieci Kaufland – niezależnie od kraju, w którym działamy, staramy się zapewniać klientom najwyższy komfort zakupów. W tym roku w Polsce wprowadziliśmy wiele cyfrowych rozwiązań, jak np. usługę K-Scan, która umożliwia klientom samodzielne skanowanie produktów w trakcie zakupów czy program lojalnościowy Kaufland Card oferujący takie funkcjonalności jak: wirtualna lista zakupów, podsumowanie koszyka zakupowego czy kupony zapewniające dodatkowe zniżki. Sukcesywnie rozwijamy także liczbę kas samoobsługowych dostępnych w naszych placówkach – dodano w komentarzu.

