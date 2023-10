Kolejny sklep pozwala na zakupy ze smartfonem. Rewolucja w Kaufland

Takiej innowacji w Kaufland jeszcze niebawem nie spodziewał się nikt, teraz sieć zaskakuje fenomenalnym pomysłem i pozwala klientom skanować towary telefonem. Dzięki temu nie muszą ich wykładać na sklepową ladę i marność czasu. Podobny pomysł testuje już Auchan. Taka funkcjonalność dostępna jest na razie w warszawskich sklepach, jednak wiadomo, że będzie poszerzana o inne miasta.

Rewolucja w Kaufland. Zakupy skanujesz telefonem

Nowa możliwość skanowania produktów dostępna jest aktualnie w 35 placówkach Kaufland, jednak to dopiero początek. Sieć zapowiedziała, że zamierza inwestować w nowoczesne rozwiązania, bowiem coraz więcej klientów stawia na samodzielność i rezygnuje z podchodzenia do tradycyjnych kas.

Okazuje się, że te samoobsługowe nie wystarczają, dlatego klientom pozwala się używać prywatnych telefonów do skanowania kodów kreskowych z produktów. Wystarczy to zrobić i włożyć towar to torby. Później nie musimy go już nigdzie wyciągać, wystarczy zapłacić.

Tak używa się smartfona w Kaufland

Nowa usługa nazywa się K-Scan. By z niej skorzystać, niezbędny jest smartfon z systemem IOS lub Android i zainstalowana aplikacja Kaufland. Gdy już się w niej zarejestrujemy, możemy używać jej do skanowania zakupów. Sklepy, które dopuszczają taką możliwość, znajdziemy w wybranych placówkach w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu.

Przed każdym użyciem aplikacji ze skanerem należy wybrać odpowiednią lokalizację, po zeskanowaniu wszystkiego, co chcemy kupić, trzeba zapłacić za towar przy kasie samoobsługowej, skanując kod QR. Całość jest wygodna i zajmuje zaledwie kilka sekund.

Podobna usługa po raz pierwszy została wprowadzona w Kaufland jesienią 2022 roku. Wtedy przed wejściem na halę sprzedaży postawiono specjalne skanery i dzięki nim klienci mogli skanować produkty. Jak informuje sieć, do tej pory skorzystano z nich prawie pół miliona razy. Teraz skanery nie będą potrzebne, bo zastąpią je telefony. Testy sprawdzające działanie systemu przebiegły pomyślnie, wygląda na to, że dyskont coraz częściej będzie proponował rozwiązania tego typu.

