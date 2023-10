Sklepy Auchan stawiają na nowość. Pozwalają skanować towary telefonem

Nowe rozwiązanie w sklepach Auchan dotyczy zarówno sklepów za granicą jak i Polsce. Jak wiadomo, klienci lubią kierować się do kas samoobsługowych, bo te często pozwalają ominąć długie kolejki czy po prostu zeskanować towary szybciej. Dzięki telefonom ma być jeszcze łatwiej.

W Auchan skanuje się zakupy telefonem. To nowość

Nowa funkcjonalność to tzw. Auchan Scan&Go. Pozwala ona klientowi na samodzielne skanowanie wybranych produktów za pomocą telefonu z aplikacją. Taki proces finalizowania zakupów jest jeszcze szybszy niż korzystanie z kas samoobsługowych. Wystarczy zeskanować towar, włożyć go do koszyka lub torby, a on automatycznie zostaje naliczany.

Z nowego sposobu skorzysta każdy klient, który posiada aplikację Auchan Polska. Wystarczy postępować według konkretnych kroków, a zakupy staną się jeszcze łatwiejsze niż zwykle.

Tak działa skaner Auchan

Na początku klient musi wybrać w aplikacji dokładnie ten sklep, w którym się znajduje. Następnie należy przejść do opcji skanera QR. W aplikacji należy wcisnąć przycisk „Zrób zakupy ze Scan&Go” i zaakceptować regulamin. Wszystkie produkty, które zdejmujemy z półek, powinniśmy sczytać telefonem – trzeba nakierować skaner na kod kreskowy. Po wszystkim możemy włożyć rzecz do koszyka bądź torby zakupowej.

To nie koniec, bowiem pozostaje jeszcze kwestia zapłaty za zakupy. Gdy już wybieramy wszystkie towary, kolejnym ważnym krokiem jest kliknięcie opcji „zapłać”. Na końcu należy podejść do kasy dedykowanej do obsługiwania klientów ze Scan&Go, zeskanować w niej kod QR z aplikacji Auchan i zapłacić za zakupy.

Okazuje się, że nowość jest dobrze postrzegana przez pracowników sklepu, w końcu dzięki udogodnieniu mają oni zwyczajnej mniej pracy. Tym samym klienci mogą mieć większą kontrolę nad swoimi zakupami. Zaletą usługi jest również to, że spakowanych towarów nie trzeba nigdzie wykładać na ladzie, co znacznie przyspiesza cały proces. „To kolejny krok w digitalizacji naszej sieci, którą od lat konsekwentnie realizujemy, tworząc nasz sprzedażowy ekosystem w modelu omnichannel. Liczymy, że także w przypadku usługi Scan&Go klienci docenią możliwość zrobienia zakupów w sposób nowoczesny, szybki, wygodny i wysoce spersonalizowany” – skomentowała pomysł Małgorzata Piekarska, dyrektor marki i konceptów w Auchan Retail Polska, cytowana przez portal Wirtualne Media.

Na ten moment usługa Auchan Scan&Go działa tylko w dwóch sklepach Auchan w Polsce, a do końca roku ma być poszerzona o wiele innych. Teraz specjalne kasy znajdziemy w Warszawie przy ulicy Broniewskiego i Pokornej. Nowości pojawią się też w Piasecznie, Bydgoszczy, Łodzi oraz Krakowie. W stolicy znajdziemy je kolejno przy ul. Jubilerskiej oraz w dzielnicy Ursynów i Wola.

