Napisali książkę o tym, jak w Polsce niszczy się przedsiębiorców. Znamy datę premiery

Książka opisuje 11 dramatycznych historii polskich przedsiębiorców i menadżerów, których firmy i kariery zostały z dnia na dzień zrujnowane przez organy państwa. Z piętnem przestępców trafili do aresztów, a następnie na ławę oskarżonych. Chociaż wielu z nich ostatecznie udowodniło swoją niewinność, to za błędy państwa zapłacili zszarganą reputacją, bankructwem, próbami samobójczymi. O powrocie do robienia biznesu w Polsce prawie nikt z nich już nie myśli.

– Tę książkę powinien przeczytać każdy, kto w tym kraju zarabia jakiekolwiek pieniądze. Ponieważ każdego z nas z błahego powodu aparat państwa może błyskawicznie zniszczyć. – mówią autorzy.

Dlaczego napisali tę książkę?

Przede wszystkim ze sprzeciwu wobec systemowego niszczenia kolejnych ludzi biznesu w Polsce. Nieważne, kto rządzi: PiS, PO, centrum, lewica czy prawica. Problem bezprawnych zatrzymań, niesłusznych aresztów i wymuszania „haków” trwa od dziesięcioleci. Za przyzwoleniem kolejnych urzędników, prokuratorów, sędziów, ministrów, premierów i prezydentów. Niszczenie jest systemowe – odbywa się zarówno w Polsce powiatowej – wśród małych społeczności uwikłanych w lokalne układy – jak i na szczeblu centralnym, gdzie wydawane są polityczne zlecenia na duże zatrzymania. To problem ponad wszelkimi podziałami.

„Polowanie. Jak się w Polsce niszczy biznes” to pierwsza książka na rynku, która tak szeroko opisuje problem niesłusznych aresztów i zatrzymań ludzi biznesu w Polsce. Temat od czasu do czasu pojawia się w polskich mediach, ale zazwyczaj bardzo pobieżnie przy okazji kolejnego głośnego nazwiska. Jednak po widowiskowym zatrzymaniu, postawieniu zarzutów i obszernej relacji w telewizji, rzadko kto tłumaczy Polakom, że nie znaleziono żadnych dowodów, że ktoś trafił do aresztu bez podstaw i siedzi w nim bezprawnie. Nie tłumaczy się już, że osobisty dramat właściciela firmy ciągnie za sobą tysiące mniejszych dramatów: pracowników, klientów, inwestorów.

Premiera książki jest planowana na najbliższy wtorek, 21 listopada. Na razie można ją nadal kupić w przedsprzedaży za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. Od wtorku będzie dostępna w sprzedaży w księgarniach stacjonarnych i internetowych oraz sklepach Relay czy Inmedio.

Czytaj też:

Czekał ponad 1000 dni na odpowiedź Ziobry. Teraz sąd go przeprasza