250 tys. zł dla gmin na Koła Gospodyń Wiejskich. Rząd spełnia obietnicę

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia na mocy którego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) uruchomi wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich w gminach z wysoką frekwencją w październikowych wyborach parlamentarnych.

Ćwierć miliona dla gmina na Koła Gospodyń Wiejskich

Na pieniądze będą mogły liczyć gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja wyniosła więcej niż 60 proc. – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach akcji profrekwencyjnej uruchomi wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich, które ma siedzibę na terenie gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys. i w której frekwencja w tegorocznych wyborach do Sejmu wyniosła powyżej 60 proc. – czytamy w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Resort zaznacza, że wsparcie nie będzie przysługiwało kołu będącemu w stanie likwidacji. – Wysokość pomocy dla koła obliczana będzie jako iloraz kwoty 250 000 zł i liczby kół mających siedzibę na terenie danej gminy i ustalana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zaokrąglana w dół – informuje ministerstwo.

Wsparcie w wysokości 250 tys. zł na Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły ludowe i orkiestry dęte dla samorządów, gdzie wyborcza frekwencja przekroczy 60 proc. ogłosił na początku października minister rolnictwa Robert Telus. – Ogłaszamy kolejny program frekwencyjny, program, który zachęci do tego, aby Polacy wzięli udział w wyborach w większej ilości. Dla każdej gminy, która przekroczy frekwencję 60 proc., a ma do 20 tys. mieszkańców – 250 tys. zł na Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły ludowe i orkiestry dęte – powiedział szef resortu rolnictwa.

Rekordowa frekwencja

Przypomnijmy, że frekwencja w wyborach parlamentarnych 15 października wyniosła 74,38 proc., co było najwyższym wynikiem w historii wyborów do Sejmu i Senatu organizowanych po 1989 roku.

