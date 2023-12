Zakaz handlu w niedzielę do likwidacji? Polacy zabrali głos

Jak już informowaliśmy, prezydent Andrzej Duda podpisał dziś nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Nowela zakłada, że jeśli niedziela handlowa przypadać będzie w Wigilię, to wówczas sklepy będą otwarte w dwie niedziele poprzedzające 24 grudnia, czyli 10 i 17 grudnia.

Zakaz handlu w niedzielę do likwidacji? Blisko połowa na „tak"

Nie można wykluczyć, że obowiązującą od marca 2018 roku ustawę dotyczącą handlu w niedzielę niebawem czekają kolejne, bardziej znaczące zmiany. Od 2020 roku liczba niedziel handlowych została ograniczona do jedynie siedmiu w roku. Ugrupowania, które niebawem stworzą rząd zapowiadały w kampanii wyborczej liberalizację ustawy, choć różnią się co do szczegółów (Koalicja Obywatelska chce powrotu do zasad sprzed marca 2018 roku, zaś Polska 2050 proponuje, aby dwie niedziele w miesiącu były handlowe).

Pracownia SW Research w badaniu dla „Rzeczpospolitej" postawiła Polakom pytanie o następującej treści: „Czy nowy rząd powinien znieść zakaz handlu w niedzielę?". Okazuje się, że blisko połowa respondentów jest na „tak" (47,4 proc.). Przeciwnego zdania jest 36,5 proc. ankietowanych. Z kolei 16,1 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Kto chce zniesienia zakazu niedzielnego handlu?

– Co drugi respondent w wieku między 25 a 34 lata uważa, że nowy rząd powinien znieść zakaz handlu w niedzielę. Takiego samego zdania jest niemal sześć osób na dziesięć (56 proc.) z dochodem powyżej 5000 zł netto oraz podobny odsetek (55 proc.) respondentów z wykształceniem wyższym. Najczęściej na powinność zniesienia zakazu handlu w niedzielę wskazują badani z miast o wielkości od 200 do 499 tys. mieszkańców (63 proc.) – komentuje cytowany przez gazetę Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28-29 listopada 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

